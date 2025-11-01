

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信の政治理念を解説します。

定信「大量の餓死…幕府や藩の無策ゆえ」

徳川幕府の老中に若くして就任した松平定信（1759〜1829）でしたが、国の政治の舵取りは容易ではありませんでした。定信が危惧したのは、飢饉が続けば餓死者が続出するという国の現状と、それ（飢饉）に対する幕府や諸藩の対策の甘さ。

古代中国の経書（儒教の経典）『礼記』には「国に九年の蓄えがなければ不足である。六年の蓄えがなければ、危険な状態である。三年の蓄えもないのであれば、国に非ず」との一文が載っていますが、定信は「意見書」において、この一文を引き、現在の幕藩制国家の危うい現状を訴えたのです。

天明年間に発生した天明の大飢饉（1782〜1787）において、特に奥羽・関東地方で大量の餓死者が出てしまいましたが、定信からすると、このような出来事も幕府や藩の無策ゆえと感じていたことでしょう。

では、定信は、どのようにして国家が国家として成立する要件ともいえる9年分の食料を備蓄しようとしたのでしょうか。

まず、大切なのは、有事の際に慌てて食料をかき集めることではありません。「平日」（平時）において備えることです。平時から、しっかりした規則、財政制度を設けて、蓄えていくことが肝要なのです。

もちろん、幕府や諸藩もこれまで何も手を打っていなかったわけではありません。凶作や飢饉の時の救済を目的にして、米穀を蓄える倉（義倉、社倉）は設けられていました（水戸・会津・薩摩・岡山・広島藩などで実施）。

江戸幕府も、各地の城に飢饉対策として転用できる城詰米（兵糧米）を蓄えていました。幕府の蔵には、かつて囲米（有事の備えとして備蓄された米）がありましたが「御不益」（無益）として、廃止されています。いざとなれば、幕府の御威光をもってして、町人から「金銀米穀」をいかほどでも集めることができる、よって囲米は必要ないとの考えが働いたようです。

しかし、その考えが甘かったということは、天明の大飢饉の惨状が証明しているでしょう。飢饉などの有事には、御用金（江戸幕府や藩などが窮乏を補うために、農民や商人などに課した金）を賦課すればいいとの考えもありましたが、定信は御用金の賦課には否定的でした。

御用金自体が人気がよろしくなく、いざという時に御用金を命じても、素早く金を差し上げる者は多分いないという情勢判断があったからでした。また、定信には「御用金にて下々（民衆）を救っても、下々は帰服しない」との考えを持っていました。

定信が検討した次なる施策

では、どうすれば良いのか。定信が考えたのが、上米制の導入です。これは定信の独創ではなく、彼の祖父・徳川吉宗（幕府8代将軍）が採用した制度であります。享保7年（1722）に、徳川幕府が財政窮乏対策の一環として導入した制度です。

どのような制度かというと、諸大名に対し、1万石につき毎年100石ずつの「上米」を命じ、その代わりに参勤交代の江戸在府期間を1年から半年に短縮した制度でした（幕府の財政が安定してくると廃止されました）。

定信は、この上米の制を復活させようとしたのです。ただし、参勤交代の江戸滞在期間を半年に短縮することは採らないつもりでした。大名らは国元よりも、江戸滞在を好む傾向にあるから、上米の負担の見返りにはならないとの考えからです。

では、どのような「特典」が有効か。幕府への献上物を半減させる案を定信は提案しています。が、定信が計画した上米制の復活は実現しませんでした。「大名も凶作等で難渋している」との理由が要因だったようです。

しかし、その代わりに、囲籾令（1789年）が大名に出されることになります。大名は1万石につき、50石の割合で、寛政2年（1790）から5年間、領内に囲籾（籾を備蓄）せよという内容です（幕府も同じように囲籾する）。

囲籾令においては、米は大名の領内に備蓄されることになります（上米制の場合は、幕府が備蓄）。幕府が大名から米を徴収する上米制よりも、大名からの反発・抵抗感は和らぐでしょう。また、諸藩で飢饉などが起こった時も、大名の領内に米が備蓄されているので、素早く対応できます。大名がしっかりと囲籾をしているか、幕府により点検されることもありました。

農業は政治の本なり

凶作などの非常時に備える食料備蓄（天下の御備え）を定信は目指したのです。定信の自叙伝『宇下人言』によると、囲籾令により、40万石ほどの囲籾ができたとのこと。大きな成果があったと言えましょう。定信は「政（まつりごと）の本は食にある」との考えを有していました。「人は食がなければ生きてはいけない。よって、農業は政治の本なり」との定信の思想が囲籾令などの諸政策により結実したのです。

