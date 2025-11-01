福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介からなる4人組アイドルグループ・ふぉ～ゆ～の全国ライブツアー『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』。8月30日の大阪・オリックス劇場を皮切りに、東京·立川、兵庫·神戸、東京·渋谷、そして11月11日に予定している愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールでの公演を含めて、全国5会場11公演、過去最多の2万4500人の動員を予定している。

彼らのファン＝おともだちによる元気な「ポンス」の声が響く、ふぉ～ゆ～のライブ。本稿では10月29日に行われた東京・LINE CUBE SHIBUYA公演をレポートする。

（関連：【写真】LINE CUBE SHIBUYAのステージに立つふぉ～ゆ～）

■DOMOTO「シュレーディンガー」、Snow Man「タペストリー」のカバーも

ツアータイトルの『39×4＝イイコロ』は、今年メンバー4人が全員39歳になることから、そこに4をかけて“156＝イイコロ”という語呂合わせからなる。今回のペンライトは、彼らのお決まりのフレーズ、「3939（サンキュー、サンキュー）です」の指のポーズを模したもの。松崎が細部にもこだわったそうで、この1本で感謝が伝えられるという優れモノだ。そんな特別なペンライトを光らせながら、開演のときを待つオーディエンス。

生バンドによる演奏が激しさを増すと、スモークとともにサングラス姿のメンバーが登場。松崎が「調子はどうだ？」「いけるのか？」とのっけから煽ると、それに負けじと大きな歓声で呼応するおともだち（ファンの呼称）。メンバーもトップギアで熱唱を続け、メンバーは上下左右、近場から上階の隅々までを見渡し、指さしをしたり笑顔を見せたり。パフォーマンスを続けながら、来場者全員と目を合わせる勢いで会場を包みこんだ。

間奏では、越岡が「渋谷ー！ 一緒に遊ぼうぜ！」と叫べば、「今日、友達以上になるぞ！」と辰巳。リーダーの福田が「みんな！ 今日は最後まで愛し合っていこうぜー！」とさらに熱くさせる。そんなメンバーの言葉を浴びたオーディエンスもまた、コール＆レスポンスではありったけの声を返す。その後もアップテンポな楽曲で、一気に特別な時間へと誘う4人。「みんなひとり残らず大好きだー！」と、福田の言葉もひときわ熱を帯びていた。

すっかり熱気に満ちたステージだが、白い幕が降りると雰囲気ががらりと変わる。ペンライトを消灯して始まった2ndブロックでは、オリジナル曲「Tokyo Lover」を披露し、歌詞の世界観を投影した映像をバックにふぉ～ゆ～の大人の魅力が炸裂。高さを活用したりフォーメーションをくるくると変えてみたりと、ステージを大きく使ってパフォーマンスした。

そして彼らのYouTubeチャンネルでもお馴染み、ふぉ～ゆ～が愛してやまないDOMOTOの楽曲から「シュレーディンガー」を披露。伸びやかな歌声で、気持ち良さそうに歌う彼らに酔いしれるオーディエンス。また、Snow Man「タペストリー」を感情たっぷりに歌い上げるなど、選曲のセンスも光る。また、メンバー一人ひとりを照らしたり、カラフルに彩ったりと照明づかいも巧みで、衣装もカジュアルなものから、大胆なビジュー使いの艶感を活かしたものまで、彼らを彩る様々な演出にも目を奪われた。

幻想的で色気たっぷりなステージから一変。イントロから血が騒いだおともだちも多いはず。約9分に及ぶ「コール&レスポンス 4U.」はさらなる盛り上がりを見せた。タイトルのとおりメンバーとファンが呼応しあうコール＆レスポンスで成立する楽曲で、YouTubeではコール＆レスポンス講座なる“おともだちコール講座”を公開している。その甲斐あって、オーディエンスの気迫が手に取るかのように伝わってきた。中でも、回を追うごとに声の圧が増していく「ポンス」は圧巻。会場の誰もが爽快感を味わったことだろう。この曲ならではの一体感に包まれながら、双方が日頃の感謝や愛を伝え合うような一幕だった。

一方、艶っぽい世界観の「Jellyfish」では、銀幕を大胆に使い、ゆらゆらと泳ぐクラゲを彷彿とさせる神秘的な演出で魅了。メンバーのしなやかで繊細な動きによって、没入感をもたらした。

そして、ふぉ～ゆ～ライブで欠かせないのが「他己プロデュースコーナー」。自己プロデュースではなく「他己プロデュース！」とカーディガンをプロデューサー巻きにした人物が声を張る。このパート特有の清々しさは、アイドルも俳優もお笑いも……さまざまな経験を積んできた賜物だろう。

MCコーナーでは、居酒屋さながらのセットが用意され、ライブグッズで出した「グラシアスなグラス」を片手にメンバーも一息つく。リーダー福田の「最後まで一緒に楽しんでいきましょう、乾杯！」の発声で、おともだちと乾杯。宴会さながらのMCがスタートした。辰巳が、メンバーで飲みにいったときのエピソードを切り出す。騒がしい店内で、店員を呼ぶと声が通らない場合があるが、越岡の切り裂くような声だと通るという。越岡が再現してみせると会場からはどっと笑いが起こった。

先に39歳の誕生日を迎えた松崎と越岡をみんなで祝い、ネクスト39として福田、辰巳にも拍手が送られると、メンバーも「皆様のおかげです」と改めてファンに感謝を告げる。さらに、「いろんなチャレンジをします」と、辰巳と越岡の舞台や、福田と松崎がそれぞれ出演する舞台の告知をするなど、活動の充実ぶりが伝わる“次のお知らせ”でファンをもてなした。

■“イイコロ”なふぉ～ゆ～が見せる深みを増したエンターテインメント

2026年に、結成15周年という大きな節目を迎えるふぉ～ゆ～。越岡が「周年か」と噛みしめるように言うと、15周年の15をイチゴと読んだ福田が「イチゴちゃん！」と呼ぶと、辰巳が「イチゴちゃんになるってよ！」と驚いた様子。続けて辰巳が「15周年で40歳になる年でさ、ライブツアーイチゴってやばい（笑）」と自虐的に語ると、福田が「逆にかわいいよね」と続け、松崎は「イチゴの着ぐるみかぶって登場……テッテッテッテ……」と提案すると、会場からも大きな笑い声が起こっていた。

さらに松崎が「『あ、ショートケーキだ！』って言ってね（笑）」と、イチゴのキャラでストーリーを進めるも、辰巳が「イチゴが！？」とツッコミ。松崎は「そう。イチゴの上にショートケーキ乗ってるじゃない」と返すと、福田、辰巳、越岡の3人が「イチゴの上にショートケーキ！？」とシンクロ。会場からもさらなる笑いが押し寄せた。彼らが飲む水が、まるで焼酎ソーダ割りに見えるほどの臨場感で、笑いに溢れるトークを繰り広げた。

また、MCではこの日見学に来ていたtimeleszの原嘉孝やSpeciaLを紹介。辰巳が「よしくん」呼びをすると、原も「やめて」と立ち上がる。会場からも「よしくん」コールを浴びていた。

そして、辰巳は「みんなの笑顔を見てるとね、自分たち生きてきたな～（笑）。ふぉ～ゆ～諦めないでよかったな」と、笑いに満ちた空間を前に、芸能活動における達成感のような気持ちを吐露。越岡も「生きてきてよかったな～」と頷いていた。松崎がメンバーの軌跡を語るなど、笑いを交えながらしばし当時を懐かしむメンバー。改めて辰巳が「それぞれの思いを乗せて、これからもふぉ～ゆ～らしく楽しんで。イチゴちゃんをみんなで迎えましょうよ！」と呼びかけると、福田も「イチゴちゃん、ふぉ～ゆ～。もっとでっかい花火を打ち上げられるように頑張っていきますので、よろしくお願いします！」と宣言。ここでも大きな歓声と拍手が送られた。

後半は、今回のライブのために特注したという新曲「星屑の譜－ウタ－」を披露。疾走感にあふれるエールソングで、ふぉ～ゆ～の楽曲としてはどこか新鮮に響いた。本編終了後、すぐに始まったふぉ～ゆ～コールに応え、最後の最後まで会場をひたすらに“楽しい”空気で満たした。

『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』と掲げた通り、彼らは2011年のグループ結成以降、事務所の先輩・後輩のコンサートや舞台、そしてグループやソロでの単独舞台と、数えきれないほどのステージに立ってきた。そして今もなお、チャレンジ精神を絶やさず、舞台出演や新番組スタートの告知が続いている。

前述したコール＆レスポンス動画では、ファンの立場に立って応援の仕方を考えたり、ファンに歌割を与えてくれたり。今回のMCでも、福田が「一緒にたくさん感動しましょう」と言えば、辰巳も「新しい景色いっぱい見ましょうね」とあたたかい言葉を寄せた。きっと越岡も松崎も同じ思いに違いない。各方面で引っ張りだこ状態の理由は、そんな彼らの人柄にもあるのだろう。

ダンスに歌、トークに笑い……“イイコロ”な彼らだからこその、深みと円熟みをしみじみと感じた約2時間。“幸福感”をおみやげに持たせてくれるふぉ～ゆ～のエンターテインメント。“イチゴちゃん”を迎える、これからの景色に期待が高まる。

（文＝柚月裕実）