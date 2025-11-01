こういうの求めてたーー！【40・50代】今っぽく若見え♡「上品トレンドヘア」

落ち着いた印象の中に、軽やかさや艶を感じさせる「上品トレンドヘア」。無理なく今っぽさを取り入れられるデザインは、40・50代の髪を美しく見せてくれそうです。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てつつ、品よく垢抜ける最新スタイルをご紹介します。

グレージュが冴えるゆるくびれのミディアムレイヤー

パツっとしたラインをベースにしたミディアムレイヤー。シアンをほんのり効かせたグレージュカラーが、髪に透明感を与えています。毛先はラフに動きを出し、くびれをつくることで軽やかな印象に。きちんと感の中に抜けを感じさせる、上品なトレンドヘアです。

空気をまとう艶ブラウンのボブレイヤー

艶のあるブラウンカラーが上品に映えるボブレイヤー。毛束を重ねながら丸みを作り、エアリーな質感で軽やかさをプラス。柔らかな空気を含んだようなシルエットが、顔まわりをやさしく包みます。落ち着きのある大人の雰囲気に、ふんわりと華やかさを添えるデザインです。

ふんわり立体感が映えるショートボブ

グレージュカラーが映える上品なショートボブ。根本をふんわり立ち上げ、首元をタイトにまとめることで、ひし形シルエットを美しく整えながらも、すっきりとした印象に。柔らかな色とバランスのいいフォルムが、大人のエアリーショートを完成させています。

暖色ブラウンで魅せる美くびれボブウルフ

あたたかみのあるブラウンが印象的なボブウルフ。ベースを外ハネに、トップは内へ入れることで自然なくびれを形成。立体的なフォルムが首元を美しく見せ、上品なシルエットを描きます。落ち着いたトーンの中に女性らしい柔らかさが漂う、大人の最旬トレンドヘアです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yussy3様、@kaihatsu_tomoya様、@urano_kazuyuki様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里