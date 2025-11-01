29歳を迎えたサンズのデビン・ブッカーが、NBA史上5人目のスタッツラインをクリア

現地時間10月30日に、フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが29歳の誕生日を迎えた。2015年のドラフト1巡目13位でサンズから指名された男は、キャリア11年目の今シーズンも、サンズのエースとして活躍を続けている。

198センチ93キロのガードは、これまでオールスターに4度、オールNBAチームに2度選ばれたほか、アメリカ代表で2021年の東京オリンピック、2024年のパリオリンピックに出場していずれも金メダルを獲得した実績を持つ。

今シーズンは、5試合を終えた時点で平均29.2得点4.0リバウンド6.0アシストに3ポイントシュート成功率37.1パーセント（平均2.6本成功）を記録。チームは1勝4敗と苦戦も、エースとして毎試合で奮闘を続けている。

そのブッカーは、29歳を迎えた時点でレギュラーシーズン通算1万6598得点、3552アシスト、3ポイント成功数1437本に到達。キャリア平均24.5得点5.2アシストに3ポイント成功率35.4パーセント（平均2.1本成功）を残している。

29歳の誕生日を迎えた段階で、レギュラーシーズン通算1万6000得点、3500アシスト、3ポイント成功1000本をクリアしたのはNBA史上わずか5人目。サンズのトップスコアラーは、コービー・ブライアント（元ロサンゼルス・レイカーズ）、トレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）、ジェームズ・ハーデン（ロサンゼルス・クリッパーズ）に次ぐスタッツラインをたたき出した。



