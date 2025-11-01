後ろ足を揃えてピーン！独特な伸び方をする“美脚”猫ちゃんに13万いいね
もしも今が体操競技の最中なら、文句なしの高得点を叩き出すに違いありません。
独特な伸びポーズを見せる猫のソーダくんの姿が「美脚」「体操選手かな？」などとXで話題を集めています。
飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、後ろ足をピンと伸ばした独特な伸びポーズを披露するソーダくんを写した1枚。
人間で例えるなら長座体前屈をしているような格好のソーダくん。伸び切った後ろ足は、そのままなぞって直線が引けそうなほどまっすぐになっていて、とても芸術的なフォルムを作り上げています。前足で付け根の辺りを押さえていたり、目が密かにカメラ目線だったりするところもポイントが高いです。
このユニークな姿はXで13万件を超すいいねを集め、「美脚」「体操選手かな？」「可愛すぎ」といったコメントが相次いでいます。
またあまりに独特なフォルムをしているためにリプライ欄では大喜利合戦も勃発。「これは良い修正テープ」というコメントが出たり、高飛び込みの選手とシンクロさせられたコラ画像が作られたりしています。何かにたとえずにはいられない美しさ、ということなのでしょうか。
お気に入りのクッションで寝ているときに撫でると、伸びをすることが多いというソーダくん。その際になぜか足だけを伸ばすことが多い、と飼い主さんは話します。
今回のような綺麗な伸びを見せることも珍しくなく「このクッションで寝ている時なら比較的良く見れるポーズです」とのこと。
もしかすると写真の中で下に敷いているクッションが、何らかの補助器具的な役割を果たしているのかもしれません。
近ごろ身体がめっきり固くなった筆者としては、ソーダくんもさることながら、クッションにより心が惹かれる1枚でした。
