極上の柔らかさで足元を包む！【ニューバランス】のランニングシューズがAmazonで販売中！
履いた瞬間からリラックス！【ニューバランス】のリカバリースニーカーがAmazonで販売中！
FRESH FOAMをソールとインサートに採用した快適性抜群の「RCVRY」がV4にアップデート。ソールにラバーを配置することでトラクションと耐久性が向上したV4では、脱ぎ履きしやすいスリッポン構造で通気性の良いメッシュアッパー、ダブルFRESH FOAMによる抜群のクッション性、洗濯機で丸洗いできるお手入れのしやすさなどそのままに、スポーツ後のリカバリーから普段履きまで幅広いシーンで活躍する。
二層構造のクッション素材をソールとインサートに採用し、足を優しく支える履き心地を実現している。
メッシュアッパーで通気性に優れ、運動後のクールダウンや普段履きとしても快適に過ごせる。
スリッポン仕様で脱ぎ履きが簡単。ジムや自宅周辺でのちょっとした外出にも使いやすい。
洗濯機で丸洗いが可能な仕様のため、お手入れが楽で衛生的に使い続けられる。
