藤原さくらが、デビュー10周年を記念したポップアップショップ『Sakura Fujiwara 10th Anniversary SAKURA MARKET』を11月21日から24日の期間中、高円寺 T&Space ilmiにて開催。あわせてキービジュアルも公開となった。

ポップアップショップでは、過去グッズに加えてオリジナルグッズの販売や、Zineの最新号『8』の販売も決定。また、開催期間中は藤原が在廊し、現在一般発売中の『藤原さくら 10th Anniversary 武道館大音楽会』のチケットを販売する。会場でチケットを購入すると、チケット引換券に藤原がサインを書き入れて配布する予定だ。今後の情報は公式サイト、SNSにて。

なお、今回開催されるポップアップショップをはじめ、デビュー10周年を記念した様々なプロジェクトが始動する。そのひとつとして、これまでリリースしてきた楽曲の中から厳選したもののMVを新たに制作公開していくプロジェクトも始まっており、第1弾として2018年リリースのEP『red』に収録された「Lovely Night」のMVが公開された。

本作は、mabanuaによるサウンドプロデュースのもと制作された楽曲であり、今回のMVでは、藤原が以前から敬愛しているアーティスト VIDEOTAPEMUSICが監督を務めた。夢か現実か、子どもたちが過ごす一晩の物語が描かれ、楽曲タイトルの通り愛おしい夜が映像に収められている。

・藤原さくら コメント

ここに来て、10周年のお祭り感が少しずつ強火になってきているのを感じる今日この頃です。今回のPOP UPにはわたしも在廊するのでみんなとラフにおしゃべりできたらいいな～！当日武道館のチケットを買っていただいた方にはサインもするよん。そのほかにもZineも新しいの作ってるし、グッズも販売できたらいいなと思ってるし色々面白いこと考えてるので、随時情報をお待ちください！そして過去リリースした曲たちで新たなるMVを作ったりもしてます！もうかわいすぎてクラクラする日々。引き続きお楽しみに～～～♡

