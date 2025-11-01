機能美あふれるシンプル路線のツウ好みなホイール

SUVにハマるオフロード系ホイールを豊富に揃えるウェッズのマッドヴァンスシリーズ。オリジナリティがありながらも履かせやすいデザインと、凝りに凝った緻密なディテール。そしてマットカラーを中心とした味わい深いカラーバリエーションも大きな魅力だ。

その最新作「マッドヴァンスSD」は、ここ最近のラインアップのなかではシンプル路線。6本のY字スポークを主役に据えた、エッジーでスタイリッシュなモデルになっている。

まず注目したいのは足長感のあるスポーク。センターキャップぎりぎりを始点に、中ほどからリムに向かって大きく開脚。先端はフランジを突き抜けるように伸ばし切る。加えて天面は絞ることで、視覚的に細く長く。これだけでは華奢になってしまいそうなところ、スポーク脇はリブ形状でしっかり補強し、根本に向かってがっしりと太く作り込み。オフ系らしくタフな印象に仕立てた。

立体感もスゴイ。Y字スポークの交点部分に折れ目を設け、そこからセンターに向かって一気に落とし込むダイナミックなコンケーブシルエットを採用。斜め横から見たときの「深さ」は特筆ものだ。また、スポーク天面とリブ形状の落差や外周部を縁取るようなリムフランジ、くっきり彫り込まれたMUD VANCEロゴなど。各部のシャープな造形が陰影を生み、メリハリのある表情を演出する。リムと接合するスポークの裏側をカットした「アンダーカット加工」を取り入れているのもポイント。

カラーはフルマットブラックとフルマットブロンズのふたつ。どちらも名前の通り、思わず触りたくなるような強めのつや消し仕様。反射や映り込みがない分、造形が分かりやすく、エッジの効いたラインもキレイに出る。定番といえばやはりフルマットブラックだが、足元にアクセントを付けたいならフルマットブロンズもオススメ。落ち着いた色味なので意外なほど合わせやすく、どんなボディ色にも映える。

サイズは16〜18、20インチを用意。従来シリーズでは軽トラ・軽バン向けの12インチから設定があったりするが、マッドヴァンスSDのメインターゲットは中大型SUVだ。デリカD:5、150プラド、ランクル250＆ランクル300、125ハイラックス、トライトンといった車種向けに展開。純正同等のみならず、オバフェン装着を想定した「攻めのサイズ」もアリ。また、小型車ではジムニー＆シエラ＆ノマド向けもラインアップする。

最近のオフ系ホイールはけっこう装飾が多い。例えばビードロック風のあしらいだったり、ダミーピアスボルトだったり。マッドヴァンスSDはそうしたデザインは使わず、ウェッズが長年培ってきた造形技術をストレートに生かしたモデル。流行に左右されることなく、飽きずに長く履けるはずだ。