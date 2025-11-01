桑田佳祐「明日へのマーチ」を起用したカンロ企業CMが公開！ナレーションも桑田佳祐が担当
桑田佳祐の「明日へのマーチ」を起用した、カンロの企業CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇が公開された。
■カンロの“ひとつぶ”たちが、桑田佳祐の曲にのせて“音の粒”に
カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、心を落ち着かせたり、誰かの背中を押したり、心を通わせたり、そんな“ひとつぶ”を届けてきた。
このたび公開された映像では、それらカンロの“ひとつぶ”に共通して込められてきた想いを桑田佳祐の楽曲「明日へのマーチ」にのせて届けている。さらに、ナレーションも桑田佳祐が担当した。
また、カンロが、桑田佳祐がメインパーソナリティを務めるラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN 毎週土曜 23:00～ ）のメインスポンサーを務めることが決定した。
■関連リンク
特設サイト
https://kanro.jp/pages/anatae
カンロ コーポレートサイト
https://www.kanro.co.jp/
KanroPOCKeT
https://kanro.jp/
『桑田佳祐のやさしい夜遊び』番組サイト
https://www.tfm.co.jp/yoasobi/
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp/