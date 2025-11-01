桑田佳祐「明日へのマーチ」を起用したカンロ企業CMが公開！ナレーションも桑田佳祐が担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桑田佳祐の「明日へのマーチ」を起用した、カンロの企業CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇が公開された。

■カンロの“ひとつぶ”たちが、桑田佳祐の曲にのせて“音の粒”に

カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、心を落ち着かせたり、誰かの背中を押したり、心を通わせたり、そんな“ひとつぶ”を届けてきた。

このたび公開された映像では、それらカンロの“ひとつぶ”に共通して込められてきた想いを桑田佳祐の楽曲「明日へのマーチ」にのせて届けている。さらに、ナレーションも桑田佳祐が担当した。

また、カンロが、桑田佳祐がメインパーソナリティを務めるラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM/JFN 毎週土曜 23:00～ ）のメインスポンサーを務めることが決定した。

