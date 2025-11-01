¡ÖÉé¤±¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²¼Íî¤¹¤ë¡×´Ú¹ñÂåÉ½¡¢¡È¥Ý¥Ã¥È£³Å¾Íî¡É¤Î²ÄÇ½À¤ËÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´íµ¡´¶¡ª11·î¤ËÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸£²¤«¹ñ¤ÈÂÐÀï¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥ÈÊ¬¤±¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥È£²¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È£±¡¢¥Ý¥Ã¥È£³¡¢¥Ý¥Ã¥È£´¤Î³Æ£±¤«¹ñ¡ÊÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢Àª¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢FIFA¥é¥ó¥¯22°Ì¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥È£²·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë11·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È£³¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØInterFootball¡Ù¤Ï10·î31Æü¡¢¡ÖÇÔËÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤ÈÍ½ÁÛ¡£22°Ì¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢76°Ì¡¢73°Ì¤È·ãÆÍ¡ªÀäÂÐ¤Ë£²¾¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î£²¤Ä¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¥Ý¥Ã¥È£²³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤à¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï£²¾¡¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢FIFA¥é¥ó¥¯23°Ì¤Þ¤Ç¤¬¥Ý¥Ã¥È£²¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½Â¬¡£24°Ì¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ï¸½ºß¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢1593.92¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç22°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23°Ì¤Î¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¤Ï1589.72¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢24°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ï1586.98¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24°Ì¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤È¤Îº¹¤Ï£·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤È¥¬¡¼¥Ê¤ÎÎ¾»î¹ç¤Ï¾¡Íø¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡££±ÇÔ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï76°Ì¡¢¥¬¡¼¥Ê¤Ï73°Ì¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â´Ú¹ñ¤è¤ê²¼°Ì¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÔËÌ¤Þ¤¿¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤ÏÂçÉý¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·ë²Ì¤¬½ÅÍ×¤À¡£´Ú¹ñ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°Ý»ý¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¥Ý¥Ã¥È£²¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£²¾¡¤òµó¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥Ã¥È£²»à¼é¤ò·ü¤±¤¿Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
¡Úµ»ö¡Û¡ÖºÇÍ¥Àè¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¡×¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤¬ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤«¡ªÀ¤³¦ÅªÌ¾¾¤¬Ç®Ë¾¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡È²¤½££±°Ì¡É¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤â¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤º¸Íø¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡×
