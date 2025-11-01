この記事をまとめると ■駐車する際は場所を選ばないとクルマにダメージを及ぼす場合がある ■場所だけでなくクルマを駐車した際の所作も重要だ ■汚れが原因でボディが痛むケースも存在する

駐車時に潜む罠

愛車をどこに駐車するかは多くの人にとって重要な問題だ。自宅にガレージがない人は月極駐車場を借りていることだろう。立地や賃貸料によって屋根付きガレージから砂利の駐車場まで環境はさまざまだ。その場所に駐車することは、多くのドライバーにとって日々のルーティンの一部であり、あまり深く考えても仕方ないことかもしれない。

しかし、運転と同じくらい、駐車環境もクルマのコンディションに長期的な影響を及ぼす重要な要素だ。それは、自宅以外の一時的な出先や勤務先でも同様である。便利な場所、空いている場所というだけで選んだその駐車場が、じつは少しずつ愛車を蝕んでいるとしたらどうだろうか。

今回は、愛車を守るために知っておきたい避けるべき駐車場の特徴とそのリスクについて解説していこう。日々の駐車場所を見直すきっかけとなれば幸いである。

＜路面状況がもたらす下まわりへの脅威＞

まず注目すべきは、クルマが接する地面の状態である。とくに「砂利」や「未舗装」の駐車場は、多くのリスクをはらんでいる。砂利の駐車場では、出入りの際にタイヤが砂利を跳ね上げ、ボディ下部やドア下部の敷居部分であるサイドシルに傷をつける可能性が高い。また、自車以外に駐車場を出入りするクルマが砂利を跳ね上げて、飛び石として自車を傷つけることもある。

知らない間についた傷は、最初は小さくても、そこから錆が発生し、時間をかけて深刻な腐食へと進行することもある。また、砂利の粒がブレーキディスクやパッドの隙間に噛み込むことがあり、走行時に異音が出たり、ブレーキ性能が低下するおそれも無視できない。

平滑でない地面も、タイヤの一部に偏った負荷をかけ続けることがある。さらに見過ごせないのが湿度や雨水の問題である。砂利や土は水分を保持しやすく、とくに湿度の高い日本の気候では、つねに車両の下まわりを湿気に晒すことになる。これはフロアパネルやサスペンションアーム、ブレーキ部品といった金属部分の錆を誘発する要因のひとつとにもなる。

加えて、未舗装の駐車場では雨水が溜まりやすく、水たまりを避けられない場合は下まわりへの水の跳ね上がりも増え、防錆処理が施されていない部分の腐食進行を加速させる。草地も同様で、湿気や雨水に加え、虫や小動物がエンジンルームなどに侵入する可能性もあり、配線などをかじられるといった思わぬトラブルを引き起こすことも考えられる。

知らずにクルマに負荷をかけている場合も

＜車体にかかる不均一なストレス＞

次に問題となるのが「傾斜」や「凹凸」のある駐車場である。坂道の途中に設けられたパーキングエリアにクルマを停める際、多くのドライバーはパーキングブレーキ（サイドブレーキ）を引いて停めるだろうが、なかにはセレクトレバーを「P」レンジに入れるだけの人もいる。しかし、これは危険だ。

この状態は、トランスミッション内部の「パーキングロックポール」という爪に、常に車両重量がかかり続けることを意味するが、強い衝撃や急勾配では、このロック機構が外れるリスクがあり、車両の移動を完全に防ぐものではない。必ずパーキングブレーキをかけ、その後「P」レンジに入れるようにしたい。

また、そのまま長期に渡り停め続けると、部品の摩耗や変形につながるおそれがある。パーキングブレーキもケーブルが伸びたり、ブレーキ機構に負担がかかったりする。こうした負荷を軽減するため、坂道ではタイヤを進行方向に対して下り坂なら縁石側へ、上り坂なら道路側へと切っておくのがセオリーである。

そのほか、傾斜地では燃料タンク内の燃料やエンジンオイルが一方に偏るため、稀ではあるが、始動時にポンプが適切に燃料を吸い上げられないケースもある。これはとくに燃料が極端に少ない状態で長期間傾斜駐車した場合に気を付けたい。このように日常的に傾斜地へ駐車すること自体、クルマにとってストレスであることを意識しておこう。

凹凸のある駐車場で注意したいことは、一部のタイヤだけが段差や窪みに乗っているような状態での長時間駐車だ。この状態では車体全体にねじれの力がかかり続けるため、ボディの歪みを誘引したり、サスペンションに微妙な狂いが生じ、アライメントがずれたりする原因となりうる。結果として、タイヤの偏摩耗や直進安定性の悪化といった走行性能への影響が出てくる。

＜環境が引き起こす塗装や内外装へのダメージ＞

最後に、駐車場所の周辺環境に目を向けたい。たとえば、夏場の木陰は魅力的だが、「木の下」は鳥の糞や樹液が落下してくるリスクと隣り合わせである。これらは酸性度が高く、塗装面に付着したまま放置するとクリア層を侵食し、シミや変色を引き起こす。また、強風時には枯れ枝が落下してくる危険もある。

逆に、遮るものがない「直射日光」に晒され続ける駐車場も過酷な環境だ。強力な紫外線はボディの塗装を色褪せさせ、光沢を失わせる。また、車内ではダッシュボードや樹脂パーツが熱による変形やひび割れを起こしやすくなり、本革シートも乾燥して劣化が進む。

そのほか、沿岸部であれば「塩害」によって金属部分の錆が急速に進行し、鉄道沿線や工業地帯では空気中の「鉄粉」が塗装面に付着して錆の原因となることもある。駐車とは、単にクルマを置く行為ではなく、さまざまな外的要因から愛車をどう守るかという視点をもつことが重要なのである。