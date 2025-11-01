草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』第4話のあらすじ＆場面写真が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜22時～）の第4話が11月3日に放送。オンエアに先駆けてあらすじと場面写真が公開された。

■樹（草なぎ剛）の目の前でこはる（風吹ジュン）が倒れ…

本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手ひとつで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちとともに、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていく心温まるヒューマンドラマ。

遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれる。

■第4話あらすじ

樹（草なぎ剛）の目の前でこはる（風吹ジュン）が倒れた。病院へ運ばれる救急車のなか、意識のないこはるから「俊さん…」と呼ばれて手を握られた樹は、真琴（中村ゆり）の父親であろうその人のことを、こはるが今も思っていることに気づく。

知らせを受け、病院に駆け付けた利人（要潤）は、義母が末期のすい臓がんだとは知らず、面目をつぶされる形となり…。明らかに不機嫌な夫の背後で、真琴はおろおろするばかり。樹も利人にあいさつをするが、利人は樹が遺品整理人だと知ると、どこか冷ややかな目線で、形式上の挨拶だけ済ませると早々に病室をあとにする。

一方、海斗（塩野瑛久）、ゆずは（八木莉可子）、碧（小澤竜心）の3人は、親の反対を押し切り、お笑い芸人を目指していた故人・稲葉大輔（川合諒）の部屋を訪ねる。すると、故郷の小学校で校長をしていたという厳格な父・稲葉博貴（六平直政）が、遺品のなかからお笑いに関するものだけを徹底的に排除していた。

さらに、息子を失った悲しみは、怒りに昇華され、遺品整理チームに容赦なくぶつけられ…。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』第4話

11/03（月・祝）22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

演出：宝来忠昭 洞功二

演出・プロデューサー：三宅喜重

制作協力：ジニアス

制作著作：カンテレ

