エレガント好きも着られる【ANAYI】のカジュアルコーデテクとは？

百貨店を中心にワンランク上のエレガントなアイテムを展開する人気ブランド【ANAYI】。2025年AWコレクションで注目したいのは、英国調のクラシカルな雰囲気を纏いながらも、軽やかで機能的なアイテムたちです。キレイめな路線は守りながらも、トレンド感のあるカジュアルな雰囲気を纏うアイテムも豊富。着回しの効くベーシックなアイテムがたくさんそろっています。

ツイード見えするジャガードセットアップで着心地の良くエレガントに

ブルゾン\69,300・ドレス\69,300・DEBORAH BLYTHのイヤリング\51,700・FABIO RUSCONI のブーツ\73,700

キレイめなジャケットとワンピースのこちらのセットアップは、高級感のあるウールツイード見えする生地を使用しています。でも実は、素材は軽やかでストレッチ性のあるジャガード生地なんです！ なので着心地の良さは抜群。ツイードのかっちり感が苦手という人にも挑戦しやすいアイテムに仕上がっています。肉厚な生地感で、気になるボディラインを拾いすぎず、さらりと着られるのが特徴です。シルエットもコンシャスですっきりとしています。

ハンサムなフィールドコートをエレガントにどう取り入れるのが正解？

コート\79,200・シャツ\37,400・スカート\55,000・イヤリング\14,300・MAISON BOINET のベルト\30,800・PASCUCCI のローファー\44,000

エレガントなスタイリングを提案する【ANAYI】では珍しいのアイテムとして今季注目しておきたいのが、こちらのハンサムなフィールドコートです。品のある滑らかで微光沢な生地を使用し上品に仕上げているのが特徴。ウエスト位置にドローストリングを加えてメリハリをだしているので、コンサバ派にも着やすいデザインに仕上げています。

メンズライクなコートには、シルクライクなとろみのあるシャツにラメ感のある華やかなジャガードミニスカートを合わせて女性らしさをプラスして。愛らしいミニスカートに、エレガントなローファーを合わせたトラッドなスタイリングが今の気分です。

デニムオンデニムってキレイめスタイル好きにも着られるの？

コート\104,500・デニムジャケット\46,200・デニムパンツ\37,400・チャーム\11,000・ASAUCE MELERのスカーフ\39,600・FABIO RUSCONIのブーツ\53,900

トレンドのデニムジャケット×デニムパンツを合わせたカジュアルなコーデも【ANAYI】ならこんなにエレガントな仕上がりに。キレイめなスタイリングが好きな人にも取り入れやすいよう、微光沢のデニム生地をセレクトし、シルエットにこだわってデザインしているのだそう。ジャケットはポケットの位置にもこだわってキレイめに仕上げています。

秋冬のカジュアルコーデには、エレガントな小物たちで彩りを添えるのが正解。パールネックレスや鮮やかなシルクスカーフをポイント使いにして、ワンランク上のリュクスなスタイリングへと導いて。

実はこのチュールスカート２WAYで着られるんです！

ブルゾン\57,200・ブルオーバー\20,900・スカート\49,500・Bronteのハット\24,200・CARBOTTIのバッグ\74,800・FABIO RUSCONIのブーツ\71,500

軽やかなフェイミンクファージレに、ふんわりチュールスカートを合わせたレディなコーディネート。ジレは高級感のある毛足長めのフェイクファー素材を使用しています。

合わせたチュールスカートは、ハリ感のあるドットチュールのスカートとオーガンジーのタックスカートがセットになっていて、愛らしさだけでなく機能性も高いのが特徴です。プリーツを入れたドットチュールの透け感のあるスカート１枚だけをパンツにレイヤードしたり、スタイリングの幅を広げてくれる１枚なんです。

レザーにエンブロイダリー刺繍を施した豪華なタイトスカートを主役に

ニットプルオーバー\31,900・スカート\59,400・ベルト\19.800・イヤリング\14,300

着回し力のあるベーシックなお洋服も、素材に遊び心をプラスして仕上げるのがお得意な【ANAYI】。この主役級レザースカートは、艶やかなレザーに大柄のフラワー刺繍を施し、レザー特有の重たさを感じさせない軽やかなアイテムに仕上げています。

ホリデー気分を盛り上げる鮮やかなレッドカラーのニットはノースリーブトップスに、ハイネックのショルダーウォーマーがセットになった進化系アンサンブルで、実は気温調節もしやすい着回し力抜群なアイテムなんです。

滑らかなサテン素材のセットアップにふわふわファーを重ねたホワイトコーデ

ジレ\42,900・ブラウス\35,200・パンツ\35,200・バッグ\33,000

冬に挑戦したいのが愛らしい印象のホワイトコーデ。とろみ感と微光沢感のあるダブルサテンのパンツとシャツのセットアップコーデにふわふわとしたカシミアファーを合わせた異素材MIXで奥行きを出して仕上げるのが正解です。シルバー小物で艶めきをプラスしてこなれ感のあるスタイリングに。

こちらのパンツはキレイめなシルエットですが、サイドにドロストディテールを加えてカジュアル感をプラスした履き心地の良いウエストゴム仕様です。【ANAYI】のキレイめに着られるパンツは、リラクシーな着心地を追求したものがそろっていておすすめです。

エレガントがお得意な【ANAYI】には、トレンド感のあるカジュアルが苦手という人でも挑戦しやすいキレイめカジュアルなアイテムがたくさんそろっていました。機能性の高いベーシックなアイテムも豊富です。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。