韓国南部・慶州で開かれているAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は、11月1日に閉幕します。アメリカのトランプ政権による関税政策に各国が影響を受ける中、自由貿易をめぐり結束することを目指していますが、難航する可能性もあります。

日本の高市首相のほか、中国の習近平国家主席らが参加する首脳会議は2日目の1日に閉幕します。

いわゆるトランプ関税を念頭に自由で安定した貿易や投資をめぐり、各国が一致したメッセージを出せるかが焦点ですが、閣僚会議でも考えの隔たりがあり、意見の調整は難航する可能性があります。議長国の韓国は共同宣言を出すことに意欲を示していて、ギリギリまで調整を模索するものとみられます。

一方、韓国の李在明大統領は1日午後、中国の習近平国家主席と首脳会談を予定しています。

韓国としては冷え込んだ両国関係の改善のほか、朝鮮半島の非核化などについて議論したい方針です。これに対し、北朝鮮の外務次官は談話で「北朝鮮の非核化を実現させようという妄想を口にすること自体が、自らの非常識をさらけ出している」と韓国を批判しています。