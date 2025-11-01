【連載更新！】綾小路 翔が芸能界で出会った「モノホンのスタア☆とタフガイたち」武友伝

おしぼりを全部投げ返してくれたひと

今でも鮮明に覚えている“事件”がありまして。

さるパーティーにお招きいただいた時のことです。実業家の方々や芸能人の方たちも結構いらっしゃいまして。あ、こちら、決して怪しいパーティーではありませんよ！ 仲の良い方々を中心に集まって、それぞれがお連れしたご友人も交えて親睦を深める、極めて健全なパーティーでありました。

スターや富豪が集まると、なんだか勘繰ってしまうのが常の世の中ですが、自分が知る限り、むしろそんな破廉恥な会合などは殆どありません。ゼロとは言い切れませんが、世間で報じられるほどありません。まぁ、それは置いといて、さるパーティにお招きいただいた時のことです。

会場に入ると、TAKUROさんの少年時代からの盟友であり、日本を代表するロックヴォーカリスト・TERUさんが、カラオケで『HOWEVER』を歌っておられました。これには並み居るセレブレティ達もみんな大騒ぎ。そりゃそうですよね。東京ドームで聴いてもブッ飛ぶあの美声かつ、あの声量による、あの超ハイトーン。こんな至近距離で聴いたら大変なことになるわけで。皆さん、うっとり聴き惚れておりました。

しかしながら、TERUさんのサービス精神にはいつも驚かされます。TAKUROさんとはまたベクトルの違うビッグハートの持ち主です。函館の海ぐらい器のデカい男。加えて、天然を超えた天然というか……まごうことなき日本トップクラスの超人の一人です（笑）。TERUさんの伝説もいつか、あらためてお話ししたいですね。

はい、そんな楽しい宴ではあったのですが――とある大御大がかなりお酔いになられていて、俄然ご機嫌なご様子で。ご挨拶をしたところ、即座に「翔ちゃんも一曲歌えよ」ってことになりまして。

その方とは以前から面識はありまして、何度かお会いしたことはあったんですけど、諸手を挙げて「大好き」と言えるタイプかっていうと……うーん、若干難しいタイプの人ではあったんです。というのも、その方はどこかで僕のことを人前で安くイジりたがる節があるんですよね。

当然、僕ら芸事で身を立てて生きてますから、そういった場所で「なんかやって」って言われるのはよくあることですし、むしろ「お代をいただけるなら、ありがたくやりましょう」っていうのは、至極当然のことだとは思うんです。

ですが、その人ぐらいのお立場の方の態度としては、随分品がないよなとは感じていて。何なら、ドラマや映画に出てくるガラの悪い酔っ払い客をまんま地で行く言動をされて辟易したことがあったんですよね。

この方は、ランクで人を判断する方なのかな？ そこに見合わないと思った相手に対しては、リスペクトの気持ちを持たないタイプなのかな？ って思うことが過去に何度かあったわけです。

それでもね、もちろん歌いました。空気とか、流れとか、場面とか、総合したら間違いなく歌うべきシチュエーションでしたから。そこにいらっしゃった皆様も一緒に歌ったり踊ったりしてくれて、大変盛り上がったと記憶しています。

ただ、その曲がその方のご所望の曲じゃなかったみたいで、驚いたことに「お前、それじゃねぇだろ！」と言いながら、おしぼりを僕の顔に投げつけたんです。

おしぼりを全部投げ返す

僕は普段、こういうことで感情的になるタイプじゃないんですけど、そういった過去の鬱憤（うっぷん）が溜まっていたこともあったのかもしれません。正直なところ、おしぼりが当たった時点で完全に頭が沸騰しました。

ただ、それは一瞬だけ。やっぱりこういう人間なんだなってわかったので、怒りを通り越して無になって。もちろん、そういう経験がなかったわけではないんですけどね。もっとこう、野卑な人たちにやられるならまだ理解できるんですけどね。なんだかんだ言って、その方の経歴や実績に対してはとてもリスペクトを持っていたので、混乱してしまったというか。

さらにその怒りや悲しみを通り越して、“俺、ちょっと思い上がっていたんだなぁ”と情けなくもなりました。“俺たちはこれまで散々バカやって生きてきたけど、でもその先にある情熱や感動みたいなものはきっと伝えられてるはずだ”なんて信じていたのだけど、そんなことはなかったんだなぁと。

すごく複雑な感情の先にある「虚無」みたいな境地に達していたような記憶が朧（おぼろ）げにあります。おそらく、その間におしぼりを10本以上は投げつけられていたんじゃないでしょうか？

その時にですね、僕がハッと我に返ると、そのおしぼりを全部、投げ返している人がいて。

「コラ〜！ それが日本を代表する実業家のやることか〜！」

と、TAKUROさんが投げ返してたんですよ。しかも周囲の人達にも配慮をして、とてもユーモラスな口調で投げ返してくれていたんです。

その間、他の方は特に誰も何もしてくれなかったんです。もしかしたら、別に誰も気にも留めてなかったのかもしれません。どこもかしこもみんなワイワイしていたから、単に盛り上がっていると思っていた人もいるかもしれませんし、逆に気づいていた人もいるかもしれません。

仮に気づいていたとしても、とても権威のある方ですから、どうすることもできなかったのかもしれません。それも今となってはわかりません。

だけど、確かなことは一つ。TAKUROさんだけは、その異常に気づいてフォローしに来てくれた。あの時は本当にただ嬉しかった。

イラスト・文：綾小路 翔