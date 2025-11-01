万バズ連発・OWV、フリーライブ開催決定 約45分間のライブパフォーマンスを予定
【モデルプレス＝2025/11/01】ボーイズグループ・OWV（オウブ）が、3日にフリーライブを開催することが決定した。
【写真】「日プ」出身アイドル、マラソン完走後の姿
X（旧Twitter）では、「病んでるときにみるべきアイドル」と一般の投稿から火が付き、ファンによる過去映像の切り抜き投稿が拡散。“おもしろすぎる”“見ているだけで元気が出る”と共感コメントが相次ぎ、万バズを連発。いま“OWV ウェーブ現象”が拡大している。
そんな中、3日にOWVの観覧無料のフリーライブの開催が決定した。当日はファンとのコールアンドレスポンスMCが話題の「SORENA」や話題の新曲「BLACK CROWN」をはじめ、約45分間のライブパフォーマンスが予定されている。（modelpress編集部）
OWV ミニライブ in THANK YOU FES
11月3日（月・祝）15：30〜16：15
開催場所：豊砂公園 （千葉県）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「日プ」出身アイドル、マラソン完走後の姿
◆OWV、万バズ連発グループ
X（旧Twitter）では、「病んでるときにみるべきアイドル」と一般の投稿から火が付き、ファンによる過去映像の切り抜き投稿が拡散。“おもしろすぎる”“見ているだけで元気が出る”と共感コメントが相次ぎ、万バズを連発。いま“OWV ウェーブ現象”が拡大している。
◆OWV、フリラ開催決定
そんな中、3日にOWVの観覧無料のフリーライブの開催が決定した。当日はファンとのコールアンドレスポンスMCが話題の「SORENA」や話題の新曲「BLACK CROWN」をはじめ、約45分間のライブパフォーマンスが予定されている。（modelpress編集部）
◆【THANK YOU Fes.2025】YOSHIMOTO DAY
OWV ミニライブ in THANK YOU FES
11月3日（月・祝）15：30〜16：15
開催場所：豊砂公園 （千葉県）
【Not Sponsored 記事】