坂下千里子「偽家族」人気芸人の息子との写真公開「二度見した」「違和感なくてすごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの坂下千里子が10月31日、自身のInstagramを更新。人気芸人と、その息子との写真を公開し、反響が集まっている。
【写真】49歳ママタレント「絵になる」人気芸人＆息子との“偽家族”ショット
坂下は「偽家族」とつづり、自身の息子を抱えるお笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤との写真を公開。「＠jujuju_101010（井戸田）のbaby boy 何てきゃわいいのでしょう！！」と笑顔を見せ、家族のような仲睦まじい姿を見せている。
偽家族ショットに「可愛い」「二度見した」「ママ雑誌の表紙みたい」「絵になる」「違和感なくてすごい」「笑顔が最高」などとコメントが寄せられている。
坂下は、2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男の出産を発表した。（modelpress編集部）
