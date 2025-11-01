またまた大大大当たりーーーッ！！【コストコ】朝ごはん・おやつにも◎「新作ベーカリー」

コスパ抜群で人気の【コストコ】。日用品から家電・雑貨までラインナップ豊富に揃いますが、やっぱり気になるのは毎日の生活に欠かせない食料品。そこで今回は、マニアさんが見つけた「新作ベーカリー」をピックアップ。パパっと食べられるお手軽系、海外気分を味わえる一品などご紹介します。

朝から幸せ気分に！「メロンスワール 8個入」

おしゃれカフェのベーカリーコーナーに並んでいそうな「メロンスワール 8個入」。デニッシュ生地でメロンクリームを包んだ一品で、@hirokostyle33さんは「しっとり生地」「甘くて、もったり濃いメロンクリーム」と感想を投稿しています。リベイクすると、食感や香りもアップ！ 忙しい朝はコレ1つで満たされそう。

シンプルさが◎ 楽しみ方いろいろ「プレッツェル」

「めっちゃ美味しい」と@potipoti212さんが絶賛するのは、ドイツ発祥の「プレッツェル」。独特の形も可愛らしく、ホイップクリームやチーズと合わせたり、ハチミツやメープルシロップをかけたり、アレンジも楽しめるのが嬉しいポイント。ソーセージを添えれば、海外旅行気分も味わえるかも！？

クリーム好きは必食！「ミニカスタードクリームクロワッサン」

粉糖をまとった「ミニカスタードクリームクロワッサン」。外からは想像できませんが、中にはクリームがたっぷり！「ぎゅうぎゅうに詰まってる」と、@potipoti212さんがコメントしています。“ミニ”ですが、しっかり【コストコ】サイズで、長さは約15cmあるので食べ応えはバッチリです。

おもてなしやご褒美には「モンブランバーケーキ」

おやつなら季節感たっぷり！ 栗の甘露煮とマロンクリームのデコレーションが華やかな「モンブランバーケーキ」も見逃せません。ホイップクリームとマロンクリーム、スポンジが美しい層になっています。洋酒が使われているようなので、大人時間におすすめです。

【コストコ】のパン & スイーツで、胃も心も満たされる幸せなひとときを過ごして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N