ÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤¬ÇúÁý¤¹¤ë¡ªÊÒÉÕ¤±¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÁÝ½ü¤¬¤·¤ä¤¹¤¤²È¤È¤·¤Ë¤¯¤¤²È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×
·èÄêÅª¤Êº¹¤Ï¡Ö¥â¥Î¤ÎÎÌ¡×
¤Þ¤ºÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤«ÂçÊÑ¤«¤òÊ¬¤±¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Î¤ÎÎÌ¤¬Å¬Àµ¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ä¤¤Ï²¼¤ä³¬ÃÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤É¤ó¤Ê¤ËºÇ¿·¤ÎÁÝ½üµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¥â¥Î¤¬Â¿¤¹¤®¤ë²È¤Ï¡ÖÁÝ½ü¤ÎÁ°¤ËÊÒ¤Å¤±¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¥â¥Î¤¬¾¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¸µ¤ËÌá¤¹¡×ÊÒ¤Å¤±¤âÁÝ½ü¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎÎÌ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤Ê²È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï½çÈÖ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡À°Íý¢ª¢¼ýÇ¼¢ª£ÊÒ¤Å¤±¢ª¤ÁÝ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡À°Íý¡§¤Þ¤ºÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¸º¤é¤¹
¢¼ýÇ¼¡§»È¤¤¤ä¤¹¤¯¼ý¤á¤ë
£ÊÒ¤Å¤±¡§¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤¹
¤³¤Î3¤Ä¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Î¤ÁÝ½ü¤¬¤È¤Æ¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¹©É×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤«¤é¤Ç¤¤ë¡ªÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¹©É×
¡¡Ö1Æü1¼Î¡×¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
ËèÆü1¤Ä¤Ç¤âÉÔÍ×¤Ê¥â¥Î¤ò¼êÊü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼êÊü¤½¤¦¡×¡Ö»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ã¥×¤ò1¤Ä½èÊ¬¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç½¼Ê¬¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÊÒ¤Å¤±¤Ïµ¤¹ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1ÆüËº¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎÆü¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»Ï¤á¤ì¤ÐOK¡ª
Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö1Æü1¼Î¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢ÁÝ½üÆ»¶ñ¤Ï»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë
ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë»þ¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÁÝ½üÆ»¶ñ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï°Õ³°¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Û¤¦¤¡¢¥â¥Ã¥×¡¢ÁÝ½üµ¡¡¢»¨¶Ò¤Ê¤É¤Ï»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥µ¥Ã¤ÈÁÝ½ü¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É®¼ÔÂð¤â¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¾²¤Î¥´¥ß¤ò¤¹¤°ÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÏÆ¤Ë¤Û¤¦¤¤È¤Á¤ê¤È¤ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¤Û¤¦¤¤È¤Á¤ê¤È¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ÏÁÝ½üµ¡¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¯¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¥Ö¥é¥·¤ä¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤òÃÖ¤¯¡Ä¤Ê¤É»È¤¦¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁÝ½ü¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤â¼«Á³¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
£ÁÝ½ü¤ÎÆ°Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿²È¶ñÇÛÃÖ
¼Â¤Ï¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁÝ½üµ¡¤ä¿¡¤ÁÝ½ü¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²È¶ñ¤Î²¼¤Ë³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤¿¤ê¡¢·Ú¤¤²È¶ñ¤Ï°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Éâ¤«¤¹¡ÊÄß¤ë¤¹¡Ë¼ýÇ¼¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÁÝ½ü»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤Ç¤¡¢ÁÝ½ü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÁÝ½ü¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¥â¥Î¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÆ°Àþ¤ò°Õ¼±¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤ÎÁÝ½ü¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢²ÈÂ²¤âÊÒ¤Å¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½é¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æº£Æü¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¥â¥Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£