100均の500円ライトがとんでもなくハイレベル！形が変わる！瞬間レジへ持っていった商品

今回ご紹介するのは、ダイソーの『2WAYキャンピングライト』という商品。なんと本体の形が変わって、手持ちライトとランタンの2パターンで使えるという優れもの。必要に応じて使い方を変えられるから活躍シーンが広くて、それぞれの明るさも申し分なし。超ハイスペックなライトでした！

商品情報

商品名：2WAYキャンピングライト

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：【収納時】W44×H187×D42mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4972822810319

形が変わるって画期的！『2WAYキャンピングライト』

最近は100円ショップの照明がどんどんと進化していますよね！中でも、先日ダイソーの電気小物売り場で見つけたライトのクオリティには、かなりビックリしました。その名も『2WAYキャンピングライト』という商品です。

パッと見は普通の手持ちライトに見える、こちらの商品。なんと形が大きく変わって2種類の照明として使えるライトなんです。

使用する際は、別途単3形の乾電池が3本必要なので、事前に用意しておくことをオススメします。

オン・オフは本体側面のスイッチで切り替え可能。真ん中が消灯で、上下がそれぞれ2種類のライトの点灯になっています。

まず1種類目の使い方は、シンプルに手持ちライトとして。この場合、連続点灯時間の目安は約48時間となります。壁や足元をピンポイントとして照らせるのが便利です。

ちゃんと明るいので災害時用の照明としても優秀。枕元に置いておいたり、災害用バッグに入れておいたりして備えておくのも良いですね。

外側を開くと…ランタン風の照明に変身！

そして2種類目は、こんな風にライトの外側の部分を斜めに倒していくと…？

ランタンのような吊り下げ型の照明に変身！スリムなのに、ここまで形が変わるとは驚きますよね。非防水ではありますが、キャンプのテント内などアウトドアシーンで活躍すること間違いなし。普通のランタンよりもコンパクトなので保管スペースをとらず、持ち運びも便利です。

上部にフックがついているので、こんな感じで吊るして照らせます。試しに室内で使ってみたところ、6畳のお部屋をぼんやりと明るく照らしてくれました。読み書きをするには若干暗いですが、どこに何があるかは分かるくらいの明るさです。

この場合の連続点灯時間の目安は12時間で、手持ちライトのときよりは短くなりますが、ランタンとしての明るさは十分。

今回は、2パターンのライトとして使える『2WAYキャンピングライト』をご紹介しました。災害用やキャンプ用として。形を変えて様々なシーンで活躍してくれるライト。気になった方が、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。