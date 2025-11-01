100均の500円ライトがとんでもなくハイレベル！形が変わる！瞬間レジへ持っていった商品
商品情報
商品名：2WAYキャンピングライト
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：【収納時】W44×H187×D42mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4972822810319
形が変わるって画期的！『2WAYキャンピングライト』
最近は100円ショップの照明がどんどんと進化していますよね！中でも、先日ダイソーの電気小物売り場で見つけたライトのクオリティには、かなりビックリしました。その名も『2WAYキャンピングライト』という商品です。
パッと見は普通の手持ちライトに見える、こちらの商品。なんと形が大きく変わって2種類の照明として使えるライトなんです。
使用する際は、別途単3形の乾電池が3本必要なので、事前に用意しておくことをオススメします。
オン・オフは本体側面のスイッチで切り替え可能。真ん中が消灯で、上下がそれぞれ2種類のライトの点灯になっています。
まず1種類目の使い方は、シンプルに手持ちライトとして。この場合、連続点灯時間の目安は約48時間となります。壁や足元をピンポイントとして照らせるのが便利です。
ちゃんと明るいので災害時用の照明としても優秀。枕元に置いておいたり、災害用バッグに入れておいたりして備えておくのも良いですね。
外側を開くと…ランタン風の照明に変身！
そして2種類目は、こんな風にライトの外側の部分を斜めに倒していくと…？
ランタンのような吊り下げ型の照明に変身！スリムなのに、ここまで形が変わるとは驚きますよね。非防水ではありますが、キャンプのテント内などアウトドアシーンで活躍すること間違いなし。普通のランタンよりもコンパクトなので保管スペースをとらず、持ち運びも便利です。
上部にフックがついているので、こんな感じで吊るして照らせます。試しに室内で使ってみたところ、6畳のお部屋をぼんやりと明るく照らしてくれました。読み書きをするには若干暗いですが、どこに何があるかは分かるくらいの明るさです。
この場合の連続点灯時間の目安は12時間で、手持ちライトのときよりは短くなりますが、ランタンとしての明るさは十分。
今回は、2パターンのライトとして使える『2WAYキャンピングライト』をご紹介しました。災害用やキャンプ用として。形を変えて様々なシーンで活躍してくれるライト。気になった方が、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。