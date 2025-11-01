“巨乳すぎるリポーター”出口亜梨沙、妖艶さダダ漏れのグラビア 横からバスト大胆開放
“巨乳すぎるリポーター”としても知られる、グラビアアイドルで俳優・出口亜梨沙の写真集『SPA！デジタル写真集 出口亜梨沙「ダダ漏れる妖艶さ」』発売を記念して、誌面カットが公開された。
【写真】妖艶さがダダ漏れ！横から大胆にバストを見せる出口亜梨沙
妖艶さダダ漏れの彼女と”1日1組限定のラグジュアリー宿”にお泊り。いつか終わってしまうからこそ鮮やかな”秘密の恋”が熟成される。
到着した表紙から、色気がダダ漏れ。横から見えるバストと、面積が少なめのドレスで期待値を盛り上げる。さらにシャンパンカラーのビキニ姿から覗く、白い肌や表情で読者を惹きつけさせていく。さらに形の良いヒップをズームで激写しており、あなたの好奇心をくすぐっていく。
1992年、大阪府生まれ。“巨乳すぎるリポーター”として注目を集め、2017年からグラビア活動を開始。主演映画『THIS MAN』や、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』などにも出演し、俳優としても着実にキャリアを重ねてきた。近年は舞台を中心に表現の幅を広げ、作品ごとに異なる顔を見せている。
