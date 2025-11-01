timelesz寺西拓人、無防備・ひげ剃り選手権に挑戦 “No.1ハンサム”の座を競う
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が出演する日本テレビ系トークバラエティー『トーク★ハンサム』の第2弾が、2日午後2時から午後3時まで放送される。
【番組カット】後ろを振り向いて…ヒップをアピールする寺西拓人
同番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人となる。
第2弾のゲストは、高橋メアリージュン。俳優として活躍する高橋の恋愛観を個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が深掘りしていく。「ひげ剃りの無防備な瞬間が１番キュンとする」という高橋のために、「無防備・ひげ剃り選手権」を開催。5人それぞれが鏡に向かってひげ剃りを披露する。テレビでは見せない日常の姿で、メアリージュンをときめかすのは誰なのか。
さらに、高橋は「私がアイスをアーンしたときに、わざとスプーンを引いて食べられなかったときの男性の顔が好き」というフェチを告白する。スタジオで実際にアーンしてみると、出演者の油断した顔にスタジオが大盛り上がり。高橋が選ぶ“No.1ハンサム”は一体誰なのか。
さらに、今回は新企画「〜世の中のハンサムをわかっているの誰だ〜マスクド★ハンサム」も行う。ハンサム5人が匿名で女性の悩みに回答し、「どの回答が1番ハンサムだったか？」を街頭インタビューで一般女性100人が投票する。「上司に夜ご飯誘われたけど行っていい？」「きょうのあなたの飲み会、女の子も参加するの心配だなぁ」というLINEへの返信を真剣回答する。
【番組カット】後ろを振り向いて…ヒップをアピールする寺西拓人
同番組は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾ける。女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。寺西とともに番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人となる。
さらに、高橋は「私がアイスをアーンしたときに、わざとスプーンを引いて食べられなかったときの男性の顔が好き」というフェチを告白する。スタジオで実際にアーンしてみると、出演者の油断した顔にスタジオが大盛り上がり。高橋が選ぶ“No.1ハンサム”は一体誰なのか。
さらに、今回は新企画「〜世の中のハンサムをわかっているの誰だ〜マスクド★ハンサム」も行う。ハンサム5人が匿名で女性の悩みに回答し、「どの回答が1番ハンサムだったか？」を街頭インタビューで一般女性100人が投票する。「上司に夜ご飯誘われたけど行っていい？」「きょうのあなたの飲み会、女の子も参加するの心配だなぁ」というLINEへの返信を真剣回答する。