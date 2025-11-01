ÇÐÍ¥¡¦Åí²Ì¡¢TRUSTAR½êÂ°¤òÈ¯É½¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óTRUSTAR¡Ê¥È¥é¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ï1Æü¡¢±Ç²è¡Ø¥Þ¥ó¥¬²È¡¢ËÙ¥Þ¥â¥ë¡Ù¡Ø±´¤¦Ï»¿Í¤Î½÷¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅí²Ì¡Ê¤â¤â¤«/25¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÅí²Ì¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂô»³¤ÎÊý¤Ë¡×±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë
¡¡Åí²Ì¤Ï2000Ç¯8·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Ø¥Ë¥³¡ù¥×¥Á¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¡ØR¤ÎË¡Â§¡Ù(NHK)Åù¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆCM¤äMV¡¢¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢±Ç²è¡Ø±´¤¦Ï»¿Í¤Î½÷¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤á¤ë½÷¡×¤ò¹¥±é¤·¡¢É¾È½¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡ØReTune¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¡¦¾®Êë¤Ä¤ë¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Åí²Ì¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTAR¤Ë½êÂ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ß¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤´±ï¤Ë¿¨¤ì¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Í¤êÆñ¤¯¤â¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²¿ÅÙ¤â¤ªÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢TRUSTAR¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â½÷Í¥¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤ºÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
