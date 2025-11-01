『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』

　11月2日（土）午後8時より、オリコンニュース公式YouTubeチャンネルで『U-NEXT presents 明日まで待たれへん！RIZIN LANDMARK 12 in KOBE 直前特番』がライブ配信される。

【動画】【RIZIN】平本蓮「俺との試合はドラマがある」松嶋こよみの勝利を予想　秋元強真vs.萩原京平戦も解説

　本番組では、翌3日にGLION ARENA KOBEで開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』の見どころを徹底解説。ゲストファイターたちが、注目カードの行方を占っていく。

　ゲストとして、鈴木千裕、冨澤大智、福田龍彌、梅野源治、鈴木博昭、ヒロヤ、万智が登場。現役選手ならではの視点で、試合の展開を語り合っていく。

【視聴URL】
https://youtube.com/live/3OuqmKAp34U