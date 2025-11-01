【RIZIN LANDMARK直前SP】鈴木千裕・冨澤大智・梅野源治らが大予想！因縁の対決・秋元強真vs萩原京平の行方を占う
11月2日（土）午後8時より、オリコンニュース公式YouTubeチャンネルで『U-NEXT presents 明日まで待たれへん！RIZIN LANDMARK 12 in KOBE 直前特番』がライブ配信される。
本番組では、翌3日にGLION ARENA KOBEで開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』の見どころを徹底解説。ゲストファイターたちが、注目カードの行方を占っていく。
ゲストとして、鈴木千裕、冨澤大智、福田龍彌、梅野源治、鈴木博昭、ヒロヤ、万智が登場。現役選手ならではの視点で、試合の展開を語り合っていく。
【視聴URL】
https://youtube.com/live/3OuqmKAp34U
