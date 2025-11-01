カンロ、新CMに桑田佳祐「明日へのマーチ」を起用 『やさしい夜遊び』メインスポンサーも務める
カンロが、11月2日より全国で放映を開始する新CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇を公開した。楽曲には桑田佳祐の「明日へのマーチ」が起用され、ナレーションも桑田本人が担当。キャンディやグミといった“ひとつぶ”に込められた想いが、音と映像でていねいに描かれる内容となっている。
CMに登場するのは、「カンロ飴」「健康のど飴」シリーズ、「金のミルク」「ピュレグミ」など、同社の人気ブランドを象徴する“ひとつぶ”たち。いずれも“たったひとりのあなたに”届けたいという想いから生まれた製品であり、今回の映像ではそれぞれが音楽の粒となって未来へと歩み出す姿が描かれている。
さらに、今回のCM起用をきっかけに、桑田がパーソナリティを務めるラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM／JFN）のメインスポンサーをカンロが務めることも決定した。
CM映像は、カンロの公式YouTubeチャンネルや特設サイトでも公開されており、ティザー映像やブランドの背景に触れることができる。
