´é¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤¬¤¦¡ªÂç¿Í´é¡¦»Ò¶¡´é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¡×
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¿Í´é¡©¤½¤ì¤È¤â»Ò¶¡´é¡©
Âç¿Í´é¡¢»Ò¶¡´é¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í´é¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÊý¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÇÃÇÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
Âç¿Í´éor»Ò¶¡´é¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
¡´é¤Î½Ä²£Èæ¡á²£1¡§½Ä1.4¤è¤ê½Ä¤ÎÈæÎ¨¤¬Â¿¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¾¯¤Ê¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¢³Û¤Î¹¤µ¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
£ÌÜ¤ÈÌÜ¤Î´Ö¡¡¶¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¤ÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¡¡¾®¤µ¤¤orÀÚ¤ìÄ¹¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢Âç¤¤¤or´Ý¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥³Ü¤Î¹¤µ¡¡¹¤¤¢ªÂç¿ÍÅªÍ×ÁÇ¡¢¶¹¤¤¢ª»Ò¶¡ÅªÍ×ÁÇ
¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤Êý¤Î´é¥¿¥¤¥×¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬¶¯¤¤¤È¡¢¤½¤Á¤é¤Î´é¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÈÌÜ¤Î´Ö¤¬¹¤¯¤Æ¤â´é¤Î½ÄÉý¤¬Ä¹¤¤¤ÈÂç¿Í´é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿ÌÜ¤¬ÀÚ¤ìÄ¹¤Ç¤â´é¤Î²£Éý¤¬¹¤¯¤Æ³Ü¤¬¾®¤µ¤¤¤È»Ò¶¡´é¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤Î¹àÌÜ¤ò¼´¤Ë¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸·Ì©¤Ê´é¿ÇÃÇ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤Î´é¤Î°õ¾Ý¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤ä¥á¥¤¥¯¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥á¥¤¥¯¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤À¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í´é¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤À¹¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥á¥¤¥¯¤ÇÀ¹¤ì¤ÐÀ¹¤ë¤Û¤É²Ä°¦¤¯Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¡×´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¹¥´¶ÅÙ¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ÈÀ¶·é´¶¤Ç¤¹¡£Âç¿Í´é¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¥á¥¤¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¹¤ì¤Æ¤·¤«¤âÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¹¥´¶ÅÙ¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Í´é¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯
Âç¿Í´é¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿¡×Æ©ÌÀ´¶¡£2025Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈºÝ¤À¤Æ¤Ê¤¬¤éÑÛ¤È¤·¤¿ÀÅ¤«¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Ç°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ã¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡ä¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ãÈý¡äÌÓÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿Ê¿¹ÔÈý¡£¤â¤·¤¯¤ÏÈý¿¬¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥¢¡¼¥ÁÈý¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼«Á³¤ÊÂÀ¤µ¤¬¥Þ¥¹¥È¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ã¥Á¡¼¥¯¡õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä¥Á¡¼¥¯¤Ï¤¯¤¹¤ß¤ò¤È¤Ð¤¹·ì¿§´¶¥«¥é¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¡£´é¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë²£Ä¹¤Ë¤Ü¤«¤¹¡£¥Ä¥ä·Ï¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤ÏÎ³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£²Ú¤ä¤«¤ËÀ¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡ã¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡ä¼«Á³¤Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤òºÌ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤ä¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÀÚ¤ìÄ¹¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡ã¥ê¥Ã¥×¡ä·ì¿§´¶¤¬¹â¤¤¹¥´¶ÅÙ¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2025Ç¯½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥à¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¤Ç¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¥á¥¤¥¯¤Ç¤Ï³ÑÅÙ¤Ç¸÷¤ë¥Ä¥ä¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯
2025Ç¯½©Åß¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥á¥í¤ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½À¤é¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ê²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ºÌÅÙ¤ÎÄã¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÆâÂ¦¤«¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë·ì¿§´¶¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤È¹¥´¶ÅÙ¤ÎÎ¾Êý¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡ã¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¡äÆ©ÌÀ´¶¤È¥Ä¥ä´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£¸üÅÉ¤ê´¶¤ÏÀäÂÐ¤ËNG¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡ãÈý¡ä²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¼«Á³¤ÊÂÀ¤µ¡õ¥«¡¼¥Ö¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤È¹¥ÁêÀ¡ª
¥Ý¥¤¥ó¥È£¡ã¥Á¡¼¥¯¡õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ä¿Íµ¤¤ÎÂ³¤¯Çò¤ß¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë¤òÌÜ¤Î²¼¤Ë´Ý¤¯Æþ¤ì¤Æ¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ä¥ä´¶¤ò¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤¹¤ë¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤¡ã¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡ä¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¤Î¼çÌò¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£¤Þ¤ÄÌÓ¤òº¬¸µ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¥«¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡£Â«´¶¤è¤ê¤â¤â¤È¤«¤é¤Þ¤ÄÌÓ¤¬Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÀ¹¤ê¤Þ¤ÄÌÓ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥¡ã¥ê¥Ã¥×¡ä¥á¥í¤ß¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë·ì¿§¤¯¤¹¤ß¥Ô¥ó¥¯¤Ë¥Ä¥ä´¶¤ò½Å¤Í¤Æ¤×¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê°õ¾Ý¤Î¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡£
Âç¿Í´é¤µ¤ó¡¢»Ò¶¡´é¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥´¶ÅÙÀ¹¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤ê¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï´é¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò³è¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£