Travis Japan、ニューアルバムから3曲を先行配信 既存配信リリース曲を“7人バージョン”で
7人組グループ・Travis Japanが、12月3日にリリースするニューアルバム『’s travelers』（ストラベラーズ）から、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.を、11月3日深夜0時から先行配信することを発表した。
【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開
「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は、今年3月に両A面シングルとしてリリース。「Would You Like One?」は4月に配信リリースされていたが、この期間メンバーの川島如恵留が活動を休止しておりレコーディングに参加できていなかったため、ニューアルバム「’s travelers」用にメンバー7人揃ったバージョンのCompleted ver.を再録ししていた。
なお、Travis Japanはきょう1日、フジテレビ系『MUSIC FAIR』と日本テレビ系『with MUSIC』で新曲「Disco Baby」を披露する。
