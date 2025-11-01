100均のコレ知ってる？「直接挿すのは抵抗ある…」あるものを飾るためのキッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、行楽グッズ売り場で気になる商品を発見！ただのピックかと思いきや、なんとアクスタをセットできる優れものだったんです。大事なグッズを汚さず、手軽に推し活が可能に♪お家でコラボカフェ気分を味わうなら、ぜひチェックしてほしいアイテムです。早速見ていきましょう♡

商品情報

商品名：フードピック（アクリルスタンド用台座付）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横4.0cm×縦4.5cm×奥行3.5cm

穴サイズ（約）：横1.8cm×縦0.3cm×奥行0.3cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480760117

直接挿すのは抵抗あると思ってた！ダイソーで画期的なアイテムを発見

ダイソーでお買い物をしていると、行楽グッズ売り場で面白いグッズを発見。その名も『フードピック（アクリルスタンド用台座付）』。メタクリル樹脂製のアイテムで、サイズは約横4.0cm×縦4.5cm×奥行3.5。お値段は￥110（税込）でした。

円形の台座に約横1.8cm×縦0.3cm×奥行0.3cmの穴が開いていますが、これが商品のポイント。

なんとこれ、厚さ約3mmのアクリルスタンドを差し込めるアイデアグッズなんです！

お家でコラボカフェ気分に♡ダイソーの『フードピック（アクリルスタンド用台座付）』

アクスタをセットしたら、サンドイッチなどにピックを挿して完成。

挿し込める部分が長いので、安定感があります。

自宅で手軽に推しキャラのコラボカフェ気分を味わえるので、推し活民は大歓喜間違いなしの便利グッズ。サンドイッチにはもちろん、ケーキなどに挿して推しのバースデーを祝うのにも一役買ってくれますよ！

今回はダイソーの『フードピック（アクリルスタンド用台座付）』をご紹介しました。

アクリルスタンドを直接食べ物に挿すのは抵抗感がありますが、これを使えば衛生的で大満足。大事なアクスタを汚さず、ピックとしても安定感があるのがGOOD。見栄えも良いので、SNS映えもします♪

お家で気軽に推し活ができるので、いつものランチやティータイムがもっと楽しくなります！コスパ最強のアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。