鳴りやまないLINE通知。ねえ、私っていつ休めるの？｜私は夫との未来を諦めない【ママリ】

この漫画は、作者・人間まおさんに寄せられた、とある夫婦のエピソードをもとに描かれています。主人公・ようこは、家事や育児を全く手伝わない夫・しょうたとの関係に悩み、離婚を考えるようになります。それでも何度も思いを伝え、話し合いを重ねた末に、ふたりは「もう一度やり直す」ことを選びました。『私は夫との未来を諦めない』第15話をごらんください。

ゆうたを連れて実家に帰ってくれると言うしょうたに、やっとゆっくり休めると安心していたようこ。しかし部屋でゆっくり休んでいると、しょうたがドアを開け「パンツとかオムツってどこにあるの？」と聞いてきたではありませんか。ふらふらしながら自ら準備をしてあげ…。

©人間まお

©人間まお

実家に帰るまでの準備も1人ではできないしょうた。今まで、ようこに任せきりだったことがよく分かりますね。結局、風邪で寝込んでいたようこも起きてきて準備を手伝うことになってしまいました。

©人間まお

©人間まお

どんなに体調が悪い時でもママは休めませんね…。どんどん来る連絡にイライラしてしまいそうです。

夫婦の再構築は一歩一歩ゆっくりでいい

©人間まお

©人間まお

「夫婦ふたりの生活はうまくいっていたのに、子どもが生まれてから関係がギクシャクし始めた」そんな話、聞いたことはありませんか？



主人公・ようこもその1人。専業主婦として家事も育児もひとりで背負う日々のなかで、夫・しょうたが非協力的であることに、少しずつストレスが募っていきます。「こんなはずじゃなかった」と思う毎日。何度気持ちを伝えても変わらない夫の姿に、「離婚するか、自分が折れるか」と、極端な選択肢に心が傾いていきます。



そんなある日、しょうたは偶然入ったバーで、周囲の会話をきっかけに自分の姿勢を振り返ることになります。ようこが抱えてきた不満やつらさにようやく気づき、しょうたは心を入れ替える決意をします。



ようこの気持ちを理解しようと歩み寄るしょうた。そしてようこも、少しずつ相手を信じ直す努力を重ね、今では落ち着いた日々を取り戻しつつあります。ただ、ようこの引き出しには今も離婚届が残されています。それは、自分の気持ちに嘘をつかないための「お守り」だそうです。



夫婦のかたちはひとつではありません。無理をせず、自分らしく安心できる関係を築くことの大切さを、改めて感じさせてくれるエピソードです。

記事作成: ochibis

（配信元: ママリ）