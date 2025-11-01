100均のキーホルダーが期待以上！これがたった100円だと…？小さいのに高性能な家電小物

今回ご紹介するのはセリアで購入したミニミニサイズのキーチェーンライト。110円（税込）とお安いうえに、とにかく小さいのでそこまで期待していなかったのですが、これがかなり優秀アイテムだったんです！小さくても光量はバツグン。持っていればいざというときに活躍してくれること間違いなしの必見アイテムです。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：VM-47 白色 LED キーチェーンライト クリアカラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：4cm×2.3cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4962242488762

小さいけど大活躍！セリアで見つけたキーチェーンライト

セリアで懐中電灯を探していると、懐中電灯と同じ並びにミニミニサイズのライトを発見！常に携帯して、いざというときに使うのに便利かもということで、購入してきました。

お値段は110円（税込）で、テスト用電池としてCR2016が2つ入っています。

サイズはこの通りミニミニサイズ。これなら常にバッグに忍ばせておいたり、鍵などに付けておいても邪魔になりません。

ミニミニサイズでも光量はバツグン！

小さくても光量は◎で、真っ暗な部屋で天井を照らすとぼんやりと明るくなるほどです。

暗い場所で手元を照らすときにも大活躍！夜の駐輪場で鍵穴が見えない、ドアノブのカギ穴が見えないというときなどに便利です。

今回はセリアで購入した『VM-47 白色 LED キーチェーンライト クリアカラー』をご紹介しました。キーリング付きなので、鍵やポーチなどに付けて持ち運びが可能。

バッグの内ポケットのファスナーなどに付けておけば、バッグの中を照らすライトとしても活躍してくれそうです。ひとつ持っておいて損はないので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。