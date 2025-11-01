おばたのお兄さん、2歳息子がパニックに？妻・山崎アナ不在時の出来事「ずーっとパパにくっついて…」

10月30日、おばたのお兄さんが自身のYouTubeチャンネル『おばたのお兄さんといっしょ』を更新。現在2歳の息子に関するエピソードを語った。

【関連】おばたのお兄さん、2歳息子の子育てに奮闘する妻・山崎アナの“体力アップ”に感謝「頼もしい！！！」

動画内で、おばたのお兄さんは妻の山崎夕貴アナウンサーと共に近況を報告しつつ、「この前ちょっと、（息子）本人の心にちょっと負担かけたかなっていう日がありまして」と切り出し、夫婦で仕事の予定が重なり、ベビーシッターを頼った日があったと振り返った。

続けて、「結果で言うと、僕が仕事がめちゃくちゃ巻きに巻いて、保育園のお迎えも行けたんですけど」と前置きした上で、「その日にベビーシッターさんに先にお家に入っていてもらって、『ただいまー！』って来て。そのベビーシッターさんが、ちょうどたんちゃんと同じぐらいの髪型で、髪の長さで」といい、山崎アナと髪型の似ていたベビーシッターを息子が母親と勘違いしてしまったと明かした。

さらに、「そこから1回ママ（がいる）っていうモードになったからかわからないけど、ママのいないことの不安感」と息子の様子を回想。山崎アナは、「ママが入れ替わったと思っちゃったのかな？」と推測し、おばたのお兄さんは、「異常に嫌がって、ずーっとパパにくっついて、俺にくっついてる状態」と明かした。

また、今回呼んだベビーシッターは半年前に1度息子も顔を合わせていたと明かしながらも、「半年間の記憶なんてね、この歳はほぼほぼたぶん無いだろうからさ」と話していた。

※山崎の「崎」は立つ崎