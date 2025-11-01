スマホを見ながら…夫の「先輩への嫌味」に絶句｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第34話をごらんください。

邦夫と同じ課で働く星野の情報により、邦夫と新人の女性社員との関係が怪しいと発覚。佳奈さんは一度きちんと邦夫と話し合おうとしますが、逆ギレされます。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

半ば強引に押し切られる形で自分のスマホを邦夫に渡した佳奈さん。星野とのやり取りは見つかってしまうのでしょうか。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

香とのやり取りを見つけ、つながりがあることに意外そうな反応を見せる邦夫。佳奈さんは香とたまに会っていることを話していなかったようです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

お世話になっている先輩のことを失礼な物言いで見下す邦夫。結婚前は親切で頼りがいのある男性でしたが、これが彼の本性なのでしょうか。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈さんのスマホを見ながら誰とやり取りしているかチェックする邦夫。香はもともと仲よくしている先輩だったので不自然な感じはありませんでしたが、問題は星野の存在を知られることです。このまま乗り切れるでしょうか。

妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）