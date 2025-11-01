「これでフェン直はやばいww」大谷翔平の“変態打ち”二塁打にファン度肝「大谷さんの打球もはやキモいな笑」

大谷の二塁打にファンは驚愕した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に「1番・DH」で先発出場。

【動画】態勢を崩されながら…大谷翔平の驚愕のフェンス直撃二塁打を見る

初回、相手先発のケビン・ガウスマンが投じたスプリットに空振り三振だった。3回は二死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされた。二死一、二塁となり、ウィル・スミスがスプリットを捉えて左翼への適時二塁打で先制点が入った。

さらに二死満塁で打撃不調だったムーキー・ベッツがフォーシームを捉えて左前へ運び、3−0とした。大谷は5回一死の第2打席は一ゴロに終わった。

8回一死の第4打席はメーソン・フルハーチから左中間フェンス直撃の二塁打で出塁。その後二死満塁となったが、テオスカー・ヘルナンデスは空振り三振で追加点は奪えなかった。