「アメリカ国旗を広げようとした」山本由伸登板中にファンが乱入…一時中断にNHK実況ピシャリ「勘弁してもらいたい」

6回1失点の力投を見せたドジャース・山本由伸(C)Getty Images

世界一連覇に向け、崖っぷちに立たされているドジャースは現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に臨んだ。先発の山本由伸が5回まで1失点の力投。3回にもらった3得点の援護によるリードを守る中、6回に予期せぬハプニングに見舞われた。

【動画】自軍ベンチ内でのシャドーピッチングで調整する山本由伸を見る

先頭のジョージ・スプリンガーを遊ゴロに打ち取り、次打者のネーサン・ルークスと対峙する直前、一人の男性がグラウンドに乱入。球場スタッフが確保に追われ、試合は一時中断となった。

ロジャース・センターはブーイングに包まれ、ブルージェイズの一部選手もブーイング。中継している『NHK』の実況アナウンサーも「これはいけませんね。山本投手からしても、勘弁してもらいたい。試合に水を差すことになりました」と苦言を呈した。