柏内定DF山之内佑成が先発！ 稲村隼翔に続き、2年連続で東洋大在籍選手がルヴァン杯決勝のピッチへ
2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝、柏レイソル対サンフレッチェ広島のスターティングメンバーが発表された。
来季加入が内定している柏DF山之内佑成がスターティングメンバーに名を連ねた。山之内は現在東洋大学4年生。JFA・Jリーグ特別指定選手に登録されており、今季は柏で公式戦5試合に出場している。
昨季のルヴァンカップ決勝では、アルビレックス新潟の一員として当時東洋大4年生だった稲村隼翔（現セルティック）が国立競技場のピッチに立っており、2年連続で東洋大在学中の選手が大一番に臨むこととなった。
柏レイソル スターティングメンバー
▼GK
小島亨介
▼DF
山之内佑成
原田亘
古賀太陽
三丸拡
▼MF
中川敦瑛
戸嶋祥郎
小屋松知哉
瀬川祐輔
▼FW
小泉佳穂
垣田裕暉
サンフレッチェ広島 スターティングメンバー
▼GK
大迫敬介
▼DF
塩谷司
荒木隼人
佐々木翔
▼MF
中野就斗
川辺駿
田中聡
東俊希
▼FW
ジャーメイン良
中村草太
木下康介
来季加入が内定している柏DF山之内佑成がスターティングメンバーに名を連ねた。山之内は現在東洋大学4年生。JFA・Jリーグ特別指定選手に登録されており、今季は柏で公式戦5試合に出場している。
昨季のルヴァンカップ決勝では、アルビレックス新潟の一員として当時東洋大4年生だった稲村隼翔（現セルティック）が国立競技場のピッチに立っており、2年連続で東洋大在学中の選手が大一番に臨むこととなった。
ルヴァンカップ決勝柏レイソルvsサンフレッチェ広島 スターティングメンバー
柏レイソル スターティングメンバー
▼GK
小島亨介
▼DF
山之内佑成
原田亘
古賀太陽
三丸拡
▼MF
中川敦瑛
戸嶋祥郎
小屋松知哉
瀬川祐輔
▼FW
小泉佳穂
垣田裕暉
サンフレッチェ広島 スターティングメンバー
▼GK
大迫敬介
▼DF
塩谷司
荒木隼人
佐々木翔
▼MF
中野就斗
川辺駿
田中聡
東俊希
▼FW
ジャーメイン良
中村草太
木下康介