坂元達裕が1ゴール1アシストも…コヴェントリー、逆転負けで今季初黒星
コヴェントリー（イングランド2部）に所属するMF坂元達裕が2得点に絡む活躍を見せたものの、チームは開幕からの無敗がストップすることとなった。
チャンピオンシップ第13節が10月31日に行われ、コヴェントリーはレクサムと対戦。22分に坂元の前線への浮き玉パスからエフロン・メイソン・クラークがダイレクトで合わせて先制したものの、60分、69分、83分と立て続けにキーファー・ムーアに得点を許すと、88分には坂元が左足を振り抜いて1点を返したものの、追いつくことはできず、2−3で逆転負けを喫した。
フランク・ランパード監督が率いるコヴェントリーは今季ここまでチャンピオンシップで12試合無敗（8勝4分け）と開幕からリーグ唯一の無敗チームとなっていたが、6連勝中だったなか、レクサム戦が今季リーグ戦初黒星となった。
なお、1ゴール1アシストを記録した坂元はフル出場を果たしており、この試合の結果、今シーズンはここまでリーグ戦11試合出場で3ゴール2アシストを記録している。
