歌手の氷川きよしさんが自身のインスタグラムを更新。自ら撮影した秋の自然の風景や動植物を撮影した写真を多数投稿しました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】オフに都心を離れ 秋の自然を撮影「大好きな自然。秋 一人でぶらぶらしてみなさんに癒しを届けたくて」



氷川さんは黒い帽子に厚手のジャケットを着て、一眼レフカメラを構える画像を添えて、「時間ができるとすぐに都会から離れる。大好きな自然。秋 一人でぶらぶらしてみなさんに癒しを届けたくて（カメラ）と（スマートフォン）で撮影したよ！」と綴っています。





投稿された動画や画像には、鳥のさえずり、木々が生い茂る森の林道を、歩きながら撮影する様子や、黄金色に輝く、風に揺れるススキの群落。地面に落ちた栗のいがなど、多彩な秋の景色が収められています。





夕暮れ時の空を背景にした写真も複数あり、橙色のグラデーションが広がる空に木々のシルエットが浮かぶ風景が印象的です。





氷川さんは「動物と植物とお話してるとあっという間に2時間歩いてた。幸せ！」とコメントしており、時間を忘れて自然の中で過ごし、あっという間に夕暮れ時になってしまった様子がうかがえます。都会の喧騒を離れ、ゆったりと自然と向き合う氷川さんのオフタイムの過ごし方が、ファンに新たな一面を見せる投稿となっています。

この投稿を見た人たちからは「上手に撮れましたね！癒されます〜」「素敵な秋の風景ですね」「私も一緒に行った気分にさせていただきました」「しっかりと秋を受け取りましたよ」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】