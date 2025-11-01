「退屈よりも大失敗を選びなさい」は誰の名言？ヒントは“有名ファッションブランド”の創造者！
どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。
「退屈よりも大失敗を選びなさい」は誰の名言？
ヒントは、フランスのファッションブランドの創造者です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ココ・シャネル」でした！
「退屈よりも大失敗を選びなさい」は、ココ・シャネルの名言。
ココ・シャネルは、フランスの女性ファッションデザイナーです。
なにもチャレンジしない「退屈」な人生を選ぶほどなら「本当にやりたいこと」にチャレンジする人生のほうが何倍も素晴らしい。例えそれが「大失敗」だったとしても。
「失敗」ではなくあえて「大失敗」と表現するところに、常に新しいことに挑戦し続けた彼女らしさを感じますよね。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
