「退屈よりも大失敗を選びなさい」は誰の名言？ヒントは“有名ファッションブランド”の創造者！

どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。

「退屈よりも大失敗を選びなさい」は誰の名言？

「退屈よりも大失敗を選びなさい」は誰の名言でしょうか？

ヒントは、フランスのファッションブランドの創造者です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ココ・シャネル」でした！

「退屈よりも大失敗を選びなさい」は、ココ・シャネルの名言。

ココ・シャネルは、フランスの女性ファッションデザイナーです。

なにもチャレンジしない「退屈」な人生を選ぶほどなら「本当にやりたいこと」にチャレンジする人生のほうが何倍も素晴らしい。例えそれが「大失敗」だったとしても。

「失敗」ではなくあえて「大失敗」と表現するところに、常に新しいことに挑戦し続けた彼女らしさを感じますよね。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

