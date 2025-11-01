超特急タカシ「Mステ」初出演決定聞いた瞬間の心境 サプライズ動画の裏側明かす
【モデルプレス＝2025/11/01】超特急のタカシ（松尾太陽）、シューヤ（志村秀哉）、ハル（柏木悠）が10月31日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。タカシが、24日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（毎週金曜よる9時〜）にグループでの初出演が決定した時を振り返った。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
グループ結成14年で同番組への初出演を果たした超特急。タカシは「10何年間、憧れてた音楽番組」だったことから、出演が決定したことを知った時は「『こんなに驚くんや』っていう…明確な記憶がないぐらい嬉しかった」と想いを明かした。19日にはグループの公式X（旧Twitter）にて同番組への出演決定をメンバーに報告するサプライズ動画が投稿され、タカシは驚きを隠せない様子でその場に腰を落とし、シューヤは喜びの声を上げながら走り回るなど、メンバーそれぞれのリアクションが公開された。大きな反響を呼んだこの動画について、ハルは「あの動画めちゃくちゃ良かった」と口にし、「みんなが喜んでくれてる感じがすごい伝わって」とファンの思いにも触れたようだった。
またハロウィンの季節にちなみ、3人が挑戦したい仮装を語り合う場面も。シューヤは「ゾロ…ずっと尖ってたい」とフジテレビ系テレビアニメ「ONE PIECE」（毎週日曜よる11時15分〜）のキャラクターであるロロノア・ゾロを挙げた。ハルは「みんな結構“悪の存在”になりがち」とゾンビやフランケンシュタインなどの仮装をする人が比較的多いと吐露。「そんなんダメでしょ。『やっぱりヒーローは遅れてやって来る』っていうか」と日本テレビ系テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」（毎週金曜あさ10時55分〜）のメインキャラクター・アンパンマンの仮装がしたいと楽しそうに語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
◆超特急タカシ、念願の「Mステ」初出演決定時を回顧
グループ結成14年で同番組への初出演を果たした超特急。タカシは「10何年間、憧れてた音楽番組」だったことから、出演が決定したことを知った時は「『こんなに驚くんや』っていう…明確な記憶がないぐらい嬉しかった」と想いを明かした。19日にはグループの公式X（旧Twitter）にて同番組への出演決定をメンバーに報告するサプライズ動画が投稿され、タカシは驚きを隠せない様子でその場に腰を落とし、シューヤは喜びの声を上げながら走り回るなど、メンバーそれぞれのリアクションが公開された。大きな反響を呼んだこの動画について、ハルは「あの動画めちゃくちゃ良かった」と口にし、「みんなが喜んでくれてる感じがすごい伝わって」とファンの思いにも触れたようだった。
◆超特急ハル、挑戦したいハロウィン仮装とは？
またハロウィンの季節にちなみ、3人が挑戦したい仮装を語り合う場面も。シューヤは「ゾロ…ずっと尖ってたい」とフジテレビ系テレビアニメ「ONE PIECE」（毎週日曜よる11時15分〜）のキャラクターであるロロノア・ゾロを挙げた。ハルは「みんな結構“悪の存在”になりがち」とゾンビやフランケンシュタインなどの仮装をする人が比較的多いと吐露。「そんなんダメでしょ。『やっぱりヒーローは遅れてやって来る』っていうか」と日本テレビ系テレビアニメ「それいけ！アンパンマン」（毎週金曜あさ10時55分〜）のメインキャラクター・アンパンマンの仮装がしたいと楽しそうに語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】