「バチェラー4」休井美郷、膝上ミニスカから美脚チラリ「脚綺麗すぎ」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/11/01】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が10月31日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】「バチェラー4」出演美女「理想のスタイル」と話題のミニスカ姿
休井は「最近の私服 今年の秋は、何故かブラウンとかベージュが無意識にマイブームで、展示会で届くものがほとんどこの色…」とつづり私服ショットを複数投稿。白いトップスに白いミニスカート、ブーツの可愛らしいスタイルではスラリと伸びた脚のラインを見せている。
この投稿に「とても似合ってる」「素敵」「脚綺麗すぎ」「理想のスタイル」「可愛い」「憧れ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆休井美郷、美脚際立つ白コーデ披露
◆休井美郷の私服に反響
