無断駐車する犯人と直接対峙！勝手に駐車場を「又貸し」していた意外な人物とは【ママリ】

契約している団地の駐車場に、週2回のペースで無断駐車をされてしまい、頭を悩まされているAi(@mayai260)さん。何とか無断駐車を阻止しようと、原付バイクを停めます。ところが、犯人は原付バイクを雑に持ち上げ、勝手に隣の駐車場へ移動します。あまりにもひどい行動を目の当たりにし、ついにAiさんは…。『非常識な奴と戦った話』をダイジェスト版でごらんください。

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

駐車の許可を「もらってる」？

ついに、無断駐車を繰り返す犯人と対峙したAiさん。すると、信じられないことが明らかになりました。



なぜか「駐車の許可をもらってる」と言われます。新たに登場した「宇都宮さん」とは、一体誰なのでしょう？

駐車の許可をしたのは誰？

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

「宇都宮さん」とは、Aiさんの隣人でした。ですが、面識はなく、もちろん駐車の許可を出した覚えもありません。なぜ、隣人は勝手に許可を出したのでしょう？



2人で話していても、決着はつきそうにありません。仕方なく、宇都宮さんの部屋を訪問することになりました。

どこから突っ込んでいいのやら…

©Ai

©Ai

©Ai

©Ai

もはや、どこから突っ込んでいいのかわかりません…。勝手に駐車の許可を出した上に、なぜか上から目線の提案。身勝手すぎる言い分に、Aiさんは固まってしまいました。あまりにも自分本位な考え方に、あきれてしまいます。



駐車場に関するトラブル、気をつけたいものですね。ですが、いくら注意していても、巻き込まれてしまうことがあります。今回のエピソードでは、隣人が原因だったことが判明しました。もしかしたら、非常識な人は身近に潜んでいるのかもしれません…。

