ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ゆるく着こなす旬のアウター【フブ】のデニムジャケットで季節感を楽しもう。Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


シンプルながらもディテールにこだわったFUBUのデニムジャケットが登場！両胸のポケットには筆記体でデザインされたブランドロゴが刺繍されておりアクセントに。また、後ろの裾にはブランドタグが付いており、さらにボタンにはFUBUのロゴ入りで細部までこだわったアイテム。無地のデニム生地で仕立てられており、シンプルなデザインなので、様々なコーディネートに合わせやすい一着。オーバーサイズ仕様で作られており、トレンドのゆったりとした着こなしに。季節を問わず、ストリートファッションからカジュアルスタイルまで幅広く活躍。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


厚手でしっかりしたデニム生地を使用し、耐久性と快適な着心地を兼ね備えている。季節を問わず活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


胸元の筆記体ロゴ刺繍や裾のブランドタグ、ロゴ入りボタンなど細部まで作り込まれている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


オーバーサイズ設計で今風のゆったりシルエットを演出。パーカーとの重ね着にもぴったり。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


ユニセックス仕様で幅広いコーディネートに対応。セットアップにもできる汎用性の高さが魅力。