湯気の向こうにちょこん…ママをのぞく姿がかわいすぎて14万いいね「毎日こんな幸せがあるなんて」【ママリ】

保湿中のママが気になって？お風呂場からのぞく子に14万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

れいん☺︎(@r28s14m)さんの投稿です。子どもがいつでも親を目で追う様子は、愛着を感じてかわいらしいですよね。





投稿者・れいん☺︎さんは洗面所で保湿をしていたところ、お風呂場の方から熱い視線を感じたそうです。気になってそちらを見てみると…？

©r28s14m

夫に子供たちの風呂を託して私は洗面所で保湿してたんだけど、ふと視線を感じて振り向いたらこれ

パパと楽しくお風呂に入ってると思いきや、お風呂のドアからママを見つめていたわが子。お風呂のドアは半透明の場合が多いので、ぴったりくっつけば見えると思ったのかもしれませんね。



この投稿には「宝物日常！この一瞬が宝物過ぎて尊くて、温かい」「これはもう扉越しにチューする流れ」「うちの娘は小3ですがまだやります」といったリプライがついていました。



こうした、日常の中で偶然起こる楽しいできごとは、まさに宝物のよう。いつか「昔、こんなことがあったんだよ」という思い出をできる日がくるのも楽しみですね。家族のほほえましい日常に、心がホッとする投稿でした。

12万いいね！「ママ、ずっと化粧してる」と言う娘に「今すっぴんだよ？」と言ったら…

はーちゃん(@niconico3275)さんの投稿です。子どもは親のことをよく観察していますよね。時には、その観察力に驚くこともあるのではないでしょうか。女の子なら親がお化粧している様子を見て、興味を持ち始めたり「自分もしてみたい」と言ったりする子もいるかもしれません。一番身近な女性であるママの姿は、娘の目からどんな風に映っているのでしょう？



投稿者・はーちゃんさんは、娘さんからとてもうれしい言葉を言われたそうです。いったいどんなことを言われたのでしょう。

娘が寝る前に「ママ、ずっと化粧してるけどなんで？」って聞いてきて

「え？！お風呂入ったときに化粧落としてるじゃん！今、すっぴんだよ？！」って笑ったら「えぇ！！かわいいいいい！！！かわいすぎる」って言ってくれたけど返し方50000満点じゃない？！！！wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

まったく化粧をしていない「すっぴん」のママを見て、お化粧をしていると勘違いした娘さん。すっぴんだと知ると、驚いたうえに「かわいい！かわいすぎる」とうれしい言葉を言ってくれたそう。こんなことを言われたら、気分がグンと上がりますよね。驚くだけで終わるのではなく、かわいいと褒めてくれるところも最高です。



この投稿には「めっちゃいい子」「かわいいママになりたい」「素敵な親子」というリプライがついていました。素晴らしい親子関係がうかがえて、すっぴんを褒めてもらえるはーちゃんさんが羨ましい限りです。子どもの素直な言葉に心が温まるエピソードでしたね。

「娘が髪を結ばせてくれない」パパがへこむ理由に2万いいね

じゅりえ👧🧒(@juliet_ikuji)さんの思わず笑ってしまう投稿です。じゅりえさんは、パパに次女の髪を結ぶようにお願いしました。しかし、次女はどうやら結ばせてくれない様子…。



パパは「わけのわからないこと言ってる」と、次女の要求を理解できませんでしたが、それにはある理由があったようで…

夫に次女の髪結ぶのをお願いしたら、しばらくして「なんかわけわかんないこと言って結ばせてくれない」って戻ってきたから「なんて言ってるの？」と聞いたら「『くるりんぱがいい』とか言ってる。くるりんぱって何」って言ってて吹いた。

次女のヘアアレンジにチャレンジした夫は「くるりんぱ」が理解できなかったそう。じゅりえさんと次女の間では当たり前に使う言葉でも、夫にとっては初めての言葉だったのでしょうね。突然次女から「くるりんぱ」と言われ、キョトンとする夫の姿が想像できます。



この投稿には「確かに呪文」「うちも夫が混乱していた」などの声が寄せられていました。言われてみれば、言葉だけであのアレンジを理解するのは難しいですよね。このできごとをきっかけに夫は「くるりんぱ」を覚えてくれたはず。家族の中で伝わる単語が増えると、スムーズなやりとりができるようになりますね。



家族間での何気ないやりとりを通じて、コミュニケーションや伝え合いの大切さを改めて感じるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）