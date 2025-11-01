今年もハロウィンがやって来た。例年、多くの若者や外国人観光客が集まる「渋ハロ」が、改めて注目の的となっている。

【写真】異彩を放つ”ちいかわ”コスプレや、抜群のスタイルに釘付けな”女性剣士”コスプレ

「渋ハロ」を取り巻く環境は、年々変化を遂げてきた。特に日本の雑踏警備に大きな影響を与えたのは2022年に韓国・梨泰院（イテウォン）で発生した群衆事故だろう。翌2023年、渋谷区長は「渋谷に来ないで」と異例のメッセージを発信。2024年には、路上飲酒を通年で禁止する条例改正に踏み切るなど、対策は年々強化の一途をたどっている。

全国紙社会部記者が語る

「今年も対策は徹底されており、事前に渋谷駅周辺には『禁止だよ！迷惑ハロウィーン』という無数の幟が掲げられ、警鐘を鳴らしていました。昨年は18時閉園だった宮下パークは15時に閉園。雑踏事故防止の観点から、10月30日から11月1日早朝までハチ公像には囲いが設置されていました。渋谷区は警備員約125人を配置し、ハチ公前広場などに監視台を設置するなど、まさに厳戒態勢が敷かれていました」

取材班が渋谷駅に足を運ぶと、すでに多くの警備員による厳戒態勢が敷かれていた。ただし、15時ごろから激しい雨が降ったからか、例年通りであれば人が集中し始める午後20時ごろになっても、スクランブル交差点やセンター街を歩く仮装した人はまばらだった。

しかし、どうやら今年の"ホットスポット"は別の場所だったようだ──。

屋根つきのスポットに人が密集

当日は交通規制により、スクランブル交差点から宮益坂交差点方面への通り抜けは禁止に。主に警備はスクランブル交差点からセンター街にかけて集中していたが、その反対側、スクランブルスクエア付近の一帯には人だかりができていた。

周辺は屋根があるため雨宿りができるようになっていたこともあり、仮装やコスプレをした人、そして一緒に撮影をするために列を作る人たちでごった返していた。渋ハロのためにドイツから訪れたという女性は笑顔を輝かせてこう話す。

「4週間の日本旅行に来ているの。日本に来るのは2度目だけど、とっても好きな国よ！ 昨日は大阪のハロウィンにも行ってきたけれど、街ゆく男の子から次々とアタックされて。ソー、クレイジーだったわ（笑）」

同じく雨宿り可能な渋谷駅の地下道も、ホットスポット化していた。「SHIBUYA 109」直下のA2出口付近には、『鬼滅の刃』のコスプレをした集団がお互いに写真を撮影し合い、また、その周囲には多種多様な衣装に身を包む人たちが集まっていた。アメリカから訪れたという女性はノリノリで写真撮影に応じ、また地下の別の場所では中国から訪れた女性グループが日本アニメのコスプレ姿を披露してくれた。

今年は、例年以上に外国人の姿を多く見かけた。ただしその格好は、ガイコツやゴーストのような"仮装"というよりも、映画やアニメのキャラクターの"コスプレ"がかなりの割合を占めていた。

大通りは一時騒然に…

午後10時を超えて雨が強さを増すなか、オレンジ色のゴミ袋とトングを手にゴミ拾いを行う男性がいた。

「なんとなく思い立って飛び込みでボランティアに参加しました。ゴミ拾いを始めて1時間半くらいですが、もう2袋目。路上喫煙は禁止のはずなのに、とにかくタバコの吸い殻が多いんです」（ボランティアの男性）

彼がゴミ拾いの苦労を語るなか、渋谷の街には消防車のサイレンの音が鳴り響いていた。大通りに面した商業施設の付近で火災が発生したとの通報があり、消防車複数台が急行したのだという。しかし取材班が現場に駆けつけるも、どこにも火の手は見つからなかった。現場近くで警備のボランティアをしていた男性が語る。

「かなり多くの消防車が駆けつけましたけど、どうやら誤通報だったみたいですよ。ハロウィンのせいでこの騒がしさでしょ。だから一時は騒然となりましたけど、どこからも火が出ていないことを確認して、すぐに撤収したようです。まあ、何事もなくてよかったですよ」

厳戒警備が功を奏したのか、もしくは大雨の影響を受けたのか、これまでの「渋ハロ」で起きていた大騒動の気配は鳴りをひそめているように見えた──が、しかし。ある通行人の20代男性はこう語る。

「センター街は警備が厳重だし、雨で人が少ないしで、『いっそクラブにでも行くか』って話になって向かったんだけど行列が凄くて……。しかも、店の外でほんのり大麻の匂いがしたんだよ。あれは絶対、誰かヤってたね。それで嫌になって入るのやめちゃいました。この後、別の街に移動しようかなって話を友人たちとしていたところです」

例年とは違う雰囲気だった「渋ハロ」だが、今年もあらゆるところで騒ぎは起きていたようだ──。