「にゃんこにしました」藤あや子、女子高生の孫に手作りした“デコ弁”を披露 「可愛い」「めっちゃおいしそうなお弁当」「愛情のこもったお料理」と反響続々
歌手の藤あや子（64）が10月30日、自身のブログを更新。「JKお弁当」と書き出し、高校生の孫娘（愛称：あっちゃん／17）に手作りした“デコ弁”を公開した。
【写真】「にゃんこにしました」藤あや子が女子高生の孫に手作りした“デコ弁”
投稿ではたびたび、日々の手作り弁当を披露し、孫のために用意した弁当も紹介している藤。この日も「鮪漬け焼き キングサーモン ホタテソテー チキンソテー かぼちゃコロッケ 蒸しさつまいも 牛ひき肉と炒り卵の2色ごはん」とメニューを明かしながら、孫への手作り弁当の写真をアップした。
2食ごはんについては「炒り卵をハート型にしようと思ったけどにゃんこにしました」と紹介し、愛猫を溺愛しており保護猫を支援する活動もする藤らしい一面をのぞかせた。さらに「毎日完食してくれるので作り甲斐があります」と、喜びをつづった。
コメント欄には「可愛い」「素敵なお弁当」「愛情のこもったお料理」「あや子さん料理上手」「炒り卵のニャンコかわいい」「めっちゃおいしそうなお弁当」などの声が寄せられている。
