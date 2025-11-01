株式投資の世界では毎日の株価変動に一喜一憂し、ときに損切りのために「狼狽売り」をする人も少なくありません。一方、株式の売買で短期的な儲けを狙うのではなく、長期にわたって戦略的な投資を行うことにはどんなメリットがあるのでしょうか。本記事では、ファンドマネージャーの奥野一成氏が、オーナー型株式投資のリターンの源泉である「企業の稼ぐ力（EPS）」について解説。多くの投資家が好む配当に関しても触れています。

オーナー型株式投資は「プラスサムゲーム」

本記事では、あらためて「売買型株式投資」と「オーナー型株式投資」という2つの投資手法の違いを本質的な切り口で対比してみましょう。この2つの「投資」概念は、考え方においては全く異なるものであるにもかかわらず、「株式を売買する」ということにおいて、表面上は同じに見えるために、その違いを本質的に説明することは意外と困難です。



同じような楕円形（だえんけい）のボールを扱う球技でもラグビーとアメリカンフットボールが全く異なるものであるにもかかわらず、ルールを知らないで観戦している人にとっては、なんとなく同じように見えることにも似ています。3つの切り口で対比して考えてみましょう。



まず、重要になるのは、ゼロサムゲームとプラスサムゲームの視点です。売買型株式投資は、限られた利益を巡って市場の中で他者と競い合う構図です。誰かが利益を得れば、その裏側で誰かが損をするというゼロサムゲームの性質を持ちます。



ゼロサムゲームの世界での投資家は相場の需給や価格変動を見極め、いかに他者よりも早く、正確に売買を行うかが鍵になります。SNS等で多く見られる「マウント」は相対的な資産や勝敗の優劣を競うところから発しているわけですが、多くの人たちは投資をゼロサムゲームとして捉えていることの証左です。



一方で、オーナー型株式投資は、投資先企業が紡ぎ出す将来の利益を源泉とするプラスサムゲームです。企業が長期的に利益を積み重ねることで全体の富が増大し、その成長を投資家全員が共有することができます。ここでの勝負は他者との競争ではなく、どれだけ優れた企業を見極め、長期にわたって信じて投資できるかにかかっているのです。

オーナー型株式投資のリターンの源泉は、企業が稼ぐ利益（EPS）増大

株価とは、「EPS（1株当たり利益）×PER（株価収益率）」という極めてシンプルな式で決定されます。おおまかに説明するなら、EPSは企業の本質的な稼ぐ力を示し、PERはその利益に対する市場の評価を表しています。多くの人は株価を「市場の気まぐれ」や「外部要因の産物」と捉えがちですが、実際にはこの二つの要素の掛け算にすぎません。



短期的にはPERの変動によって株価は大きく動きます。市場の楽観や悲観、金利、為替（かわせ）、地政学リスクといった複雑な要因が絡み合い、PERの水準を押し上げたり押し下げたりします。しかし、こうしたPERの変動は予測困難であり、しかも通常はEPSの質を反映して、あるレンジ内（たとえば10倍から25倍程度）でしか動きません。



この前提に立てば、長期的な株価の決定要因は、結局のところEPSの持続的な成長に尽きると言えます。中短期的な株価は、市場要素（PER）を反映して激しく揺れ動くものの、それは単に市場の期待を反映したものに過ぎず、長期的な株価というものは最終的にはEPSの成長のみを表象するということです。



つまり、企業の株式を保有するということは、その企業が将来にわたって紡ぎ出すEPSという果実に対するオーナーになるということに他ならないのです。



［図表1］株価の計算式とPERの分岐

保有企業のEPSに集中するのが「オーナー型株式投資」の極意

この市場の本質についてウォーレン・バフェットが90年代に述べたコメントが筆者は大好きです。バフェットは90年頃からコカ・コーラ社の株式を1株たりとも売却することなく保有し続けていることで有名ですが、その運用スタイルについて、こう表現しています。



「たとえグリーンスパン議長（当時のFRB議長）が耳元で金融政策をささやいたとしても、投資行動は変わらない」



これは予測不能なノイズである市場そのものとは自分は対峙（たいじ）しない、というバフェットの決意の表れだと筆者は解釈しています。半面、彼は「コカ・コーラ社のEPSが構造的に増大していく」ということについて確信があったのでしょう。市場という予想できないもの（PER等）とは対峙せず、自分がある程度の確信をもって理解できるもの（保有企業のEPS）に集中する――これこそが「オーナー型株式投資」の極意だと考えます。



筆者が言っている「EPSこそが長期的な株価を決定する」ということの例について、日本の代表的な化学企業である信越化学工業の過去20年間（2005年〜2025年の）株価をEPSとPERに分解して説明しましょう。



［図表2］信越化学工業のEPSとPERの長期推移

図表2の折れ線グラフ（左軸）が同社の長期的なPERの推移を表します。大きく揺れ動いていますが、長期的には10倍弱から20倍強のレンジ内に収まっていることがわかります。一方、同じグラフの面グラフ（右軸）が同社の長期的なEPSの増大で、デコボコはあるものの、趨勢（すうせい）的に増大しており、この期間において6倍になっていることがわかるでしょう。



結果として図表3で示すように、同社株価は同期間において8.4倍（配当込み）になっていますが、そのリターンはPERの揺れ動きというよりもEPSの増大によることがわかります。ちなみに同期間（2005年〜2025年）のインデックス（TOPIX）の上昇は3.7倍（配当込み）にとどまっています。



［図表3信越化学工業のEPSと株価の長期推移

長期投資をする上で最も大事なことは、相場観やバリュエーション（＝PER）ではなく、EPSのクオリティ、すなわちEPSが持続的に増大するのかを見極めることなのです。EPSの持続的増大こそがオーナーにとっては重要であるという当たり前のことを認識してもらえるのではないでしょうか。

事業に利益を投資することで実現する「自己増殖サイクル」

さらに重要なことは、同社のように素晴らしい企業のEPSが、時間の経過とともに複利的に増大するということです。素晴らしい経済性を有した企業は、自らが産み出した利益を自社の素晴らしい事業に再投資することで、そのEPSを複利的に自己増殖させることができます。これこそが素晴らしい企業にのみ許された「自己増殖サイクル」なのです。



この自己増殖サイクルは、優れた企業が稼ぎ出した利益をそのまま株主に還元するのではなく、再び自社の強みを活（い）かす事業に投じることで実現します。



たとえば、新規市場への進出、革新的な製品開発、効率的な生産設備への投資、あるいは優秀な人材の採用です。こうした再投資は翌年度以降の利益を押し上げ、その増えた利益がさらに再投資に回される。このサイクルが継続されることで、企業価値はまるで自己増殖する生物のように複利で成長していくのです。



仮にある企業が年間10％の利益成長を維持できたとすれば、1年後には利益は1.1倍、10年後には約2.6倍、20年後には約6.7倍になります。オーナー型株式投資家は、この仕組みを理解しているからこそ、企業の持続的な成長に長く寄り添います。



素晴らしい経済性を持った企業が、この複利効果を享受するための最大の要素は一体何でしょうか？ それは「時間」です。どれほど優れた企業であっても、一夜にして偉大にはなりません。時間をかけて利益を積み重ね、それを再投資に回し続けることで、ようやく企業価値が大きく育つのです。



だからこそ「オーナー型株式投資家」はこのような自己増殖する企業の株式を長期にわたって保有し続けることが重要になります。株式を短期間で売買し、目先の値上がり益を狙う投資スタイルは、この複利の恩恵を途中で放棄してしまうことを意味します。これは個別企業の株式であろうと500社集まった「S&P500インデックス」であろうと同じです。

オーナー型株式投資家が意識すべき「企業の稼ぐ力」

とくに強調したいのは、売却判断において「あなたがこれまでいくら投資してきたか」は全く関係ないと考えるべきであるということです。売買型株式投資家がよく陥るのは、「自分が買った価格より上がったから売る」「損失が出ているからとりあえず塩漬けにする」といった「PL発想」に基づく判断ではないでしょうか。



しかし、オーナー型株式投資家が意識すべきなのは、自分が儲（もう）かっているのか損しているのかではありません。重要なのは、「その企業がこれからも複利的に稼ぎ続ける力を有しているかどうか」です。



株価がたまたま上がっても、企業の稼ぐ力が衰えていれば、それは単なる市場の気まぐれに過ぎません。逆に、一時的に株価が下がっても、強固な事業基盤があり優れた経営陣がいる限り、あなたの持つ所有権の価値は時間とともに育ち続けるのです。



オーナー型株式投資家が株式を売却する合理的な理由は、主に二つに限られます。



一つ目は、その企業の持つ経済性が損なわれたとき。競争優位性を失ったり、経営陣が信頼できなくなったり、事業環境が大きく悪化した場合は、どれほど長期保有を旨としていても、売却するべきです。なぜなら、複利成長の源泉である「稼ぐ力」が失われたなら（プラスサムゲームでなくなる）、その企業に資本を預ける意味がなくなるからです。



二つ目は、あなた自身が現金を必要とする状況になったときです。教育費、住宅購入、医療費など、人生の大きな支出に備える場合、大学院進学や留学、必要な資格試験のための支出など、資産の現金化はやむを得ないでしょう。



また趣味や旅行など人生の楽しみのためには躊躇（ちゅうちょ）せずにお金を使うべきです。なぜなら人生はお金を貯めるためにあるのではなく、楽しむためにあるからです。「使うべき時に使う」ために運用しているのに、それを使えないのであれば全く意味がありません。



しかし、この二つ以外の理由、特に「自分の買値より上がっているから（儲かるから）」という理由で売却を検討するのは、オーナーとしての本質を見失う行為です。「あなたがいくらで買ったか」は、あなたが保有する企業価値にとって一切関係がありません。



それはあくまであなた個人の過去の取引記録であり、未来の価値創造には何の影響も及ぼさないからです。売買型株式投資の世界では簿価が「勝敗」を決める指標になるかもしれませんが、オーナー型株式投資では、そんな短期的な損益計算は重要ではないのです。むしろ、そうしたPL発想を捨てることで、長期での複利効果という最大の武器を最大限に活用できるのです。

保有を続けるオーナーに微笑む「複利の魔法」

では、なぜ多くの人は、長期での複利成長に耐えきれず、短期的な値動きに振り回されてしまうのでしょうか？ 理由は単純です。短期的な株価変動は目に見えて分かりやすく、即時的な報酬をもたらすからです。図表4の通り、株価は利益（EPS）の「影」であり、利益（EPS）は事業の経済性の「影」に過ぎません。



たとえ株価の上下に見舞われても、それが本質的な企業価値の変化を正確に反映しているとは限りません。あなたが真に向き合うべきは、「その企業が今後も稼ぎ続ける力を持っているか」という一点だけなのです。



つまり、「時間は複利の最良のパートナー」ということができます。短期的な値動きに踊らされて株を手放すことは、未来の自分が得られるはずだった膨大な果実をみすみす捨てるようなものです。



企業が利益を積み上げ、その利益が再投資される限り、あなたの取り分も年々大きくなります。株式市場は、辛抱強いオーナーに最も大きな報酬を与える場とも言えます。



あなたが眠っている間も、旅行をしている間も、その企業は働き続けながら世の中に価値を提供しています。「複利の魔法」は、諦（あきら）めずに保有し続けたオーナーにだけ微笑むのです。

［図表4］事業の経済性・利益・株価の関係

株式投資の高配当は“副産物”として捉えよう

株式投資において、「配当」を好む投資家は非常に多く見られます。定期的に現金が手元に入ることで安心感が得られるため、その魅力も理解できます。しかし、オーナー型株式投資の観点から見ると、この「配当重視」の姿勢はファイナンス的に正しいとは言えません。



まずは企業価値増大という観点から考えてみましょう。配当とは企業価値の一部を外部に払い出す行為であり、その行為自体は企業価値を増大させないので、その企業価値をオーナーとして保有している投資家にとって、配当は「中立である」とファイナンス理論上言われる所以（ゆえん）です。



たとえて言えば、自らの足を食べる「タコ足食い」のようなものです。むしろ、配当が支払われるたびに、その資金が事業への再投資に回らないことになるので、本来期待される「企業価値の複利的な増大」はその時点で止まってしまうのです。つまり、配当は複利を殺す行為とも言えるのです。



現に、本当に強い経済性と成長機会を有した企業は、あえて無配当を貫いています。アマゾンや、かつて成長期にあった頃のマイクロソフトなどがその代表例です。



配当を出すよりも、自社の高い収益性と将来性を信じて、事業へ再投資したほうが企業価値を高められることを、経営者自身がよく理解しています。裏を返せば、大きな配当を行う企業というのは、自社の中に魅力的な再投資先がもはや存在しない、すなわち成長機会の枯渇を“暗に自白している”とも言えるのです。



次に企業選択という観点から考えてみましょう。「安定的に増配を続けている企業は素晴らしい企業だ」とよく言われますが、これは論理が逆です。正しくは、「素晴らしい経済性を有する企業だからこそ、結果的に高配当を維持できている」という順序です。高い利益を持続的に生み出す力こそが本質であり、配当はその“副産物”にすぎません。



それでも目の前の「現金」が必要なのであれば、その時に自らの保有株式を一部売却すれば済む話です。むしろ配当は、投資家の意思に関係なく利益を外部化させる「強制的な利益確定」であり、長期的な資本の複利運用という視点から見ると非効率な仕組みとも言えます。



本質を見誤ってはいけません。オーナー型株式投資とは、企業の成長に伴走し、その価値の複利的拡大を享受する絶好のポジションにいるのです。目の前の「配当」につられて将来の価値増大を犠牲にするべきではありません。





奥野 一成

投資信託「おおぶね」 ファンドマネージャー

農林中金バリューインベストメンツ株式会社（NVIC）

常務取締役兼最高投資責任者（CIO）



