【おとめ座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
発信するメッセージの真意を、改めて深く感じる月です。何を優先して伝えれば心に届くのか、相手が本当に求めている情報は何か。それを選び取る力が、今のあなたには備わっています。そこに意識を向けることで、仕事運は大きく上昇していくでしょう。
金運に関しては、節約の中に楽しさを見いだせるとき。お得な情報も自然と集まりやすく、結果的に貯蓄が進みそうです。使っていないサブスクリプションサービスを見直して解約する、ポイント還元のあるお店を選ぶなど、毎月の支出を整えることで、心にも余裕が生まれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
情報を手に入れたり、発信したりする際に大切なのは、“木のパワー”です。このパワーが働くことで、必要な情報がスムーズに入手でき、発信力も自然と高まっていきます。
おすすめの食材は、旬の「ラ・フランス（洋梨）」。黄緑色の皮、甘みの中にほんのり感じる酸味、そして木になる植物性のフルーツであることから、木のパワーを豊かに含んでいます。
さらに、追熟させて甘みをしっかり引き出すことで、“土のパワー”も加わり、上手に節約できる力も取り入れることができます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
