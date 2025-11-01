ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの木村慧人（２６）と中島颯太（２６）が１日、都内で「木村慧人 １ｓｔ写真集 Ｐａｌｅｔｔｅ」「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。”ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＢＯＯＫ」（主婦と生活社）のイベントを行った。１９９９年生まれで“けとそた”の愛称で親しまれている同級生コンビ。ツッコミとボケを連発する息ピッタリのトークを繰り広げた。

５月に木村が写真集、８月に中島が書籍を発売し、コラボイベントが実現した。二人は「そうちゃん」「けいちゃん」と呼び合う仲で、好きな物も似ている。普段からボケ合っているといい、大阪出身の中島は「（木村が）やっと面白くなってきて。すごい成長ぶりで驚かせされています。デビュー当初は面白くなかった」とストレートに答えると、木村は思わず「おい！」とツッコんだ。

お互いの好きな部分と直して欲しい部分をぶっちゃけ。中島は「けいちゃんは優しい。安心感があって、芯がある。直して欲しいのはドタキャン」と回答。一方の木村は「口。小さくてかわいい」と端的に答えると、中島は「まさかの外見？聞いていた？めっちゃ良い話していたよ」とツッコみ。これに木村は「明るくて意見ができるところ」と内面の部分を付けたしつつ、直して欲しい所を「ツッコミが強いところ」と答えて笑いを取った。