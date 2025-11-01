【しし座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
今、取り組まなければならないことがあるなら、それはあなたの成長に向けた投資です。例えば、資格取得のための勉強や、仕事の準備、家計の見直しなど、時間やお金が予定よりかかる場面もあるかもしれません。「なんでこんなに大変なんだろう」「どうして今なの？」と感じることもあるでしょう。
でもその思いは、次第に「やらなければならないこと」から「やっておくべきこと」へと変わっていきます。今の努力が、数カ月後の「安心」や「成果」につながるときです。
＜開運もぐもぐ＞
不満からくる「なんで？」「どうして？」という思いは、“火のパワー”が強くなりすぎている状態です。そんなときは、“水のパワー”を取り入れて、気持ちを落ち着かせましょう。冷静さを取り戻すことで、本当に大切なことに気付けるようになります。
おすすめの食材は、「ひじき」です。海藻類かつ黒い色をしていることから、水のパワーを豊かに含んでいます。知恵を育み、困難に感じていたことの解決策も自然と浮かびやすくなるでしょう。心を静めたいときに、ぜひ取り入れてみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
＜開運もぐもぐ＞
