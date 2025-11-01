【かに座】2025年11月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年11月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
おすすめの食材は、旬の「りんご」です。できるだけ赤い色のものを選ぶと、火のエネルギーをより強く取り入れられます。りんごの皮には栄養素が豊富に含まれているため、よく洗って皮ごといただくのがおすすめです。未来への一歩を、食からも後押ししてみましょう。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）＜全体運＞
未来への設計図を描き直すのにぴったりのタイミングです。やりたいことを考えるときは、過去に夢見ていたけれどかなわなかったことも、計画に加えてみましょう。
「未来のための時間」を週に1回でもスケジュール帳に書き込んで確保してみる、昔のアイデアノートを開いて再び書き出してみる、そんなアクションが未来を整えてくれるでしょう。
たとえ少し難しく感じることでも、周囲から「今さら？」と言われるようなことでも、自分の気持ちを大切にすることを優先させましょう。
＜開運もぐもぐ＞
未来を見据えて「こんな未来にしたい」と行動していくためには、“火のパワー”を使います。火のパワーは、過去に願いがかなわなかった理由を見つけ出し、次の設計図にその課題をしっかり補強して記す手助けをしてくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)